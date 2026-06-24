Classifica migliori terze ai Mondiali 2026, chi si qualifica: regole e criteri FIFA

Otto delle dodici squadre terze classificate si qualificheranno per i sedicesimi. La FIFA ha stabilito regole e critieri.

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Con il Mondiale a 48 squadre, è cambiato tutto. I gironi sono dodici e la fase a eliminazione diretta inizia con i sedicesimi di finale. Ciò significa che le prime due di ogni raggruppamento passano e si qualificano anche le otto migliore terze, otto su dodici. Dunque un bel paracadute per le squadre più forti, che poi vanno a collocarsi in tabellone in modo cervellotico. Ma come vengono stabilite le migliori terze dei gironi dei Mondiali 2026.

Classifica delle migliori terze ai Mondiali 2026

Svezia 3 (differenza reti 0)

Scozia 3 (0)

Algeria 3 (-2)

Paraguay 3 (-2)

Capo Verde 2 (0)

Belgio 2 (0)

Repubblica Ceca 1 (-1)

Ecuador 1 (-1)

Congo 1 (-1)

Bosnia 1 (-3)

Panama 0 (-1)

Senegal 0 (-3)

Terze classificate ai Mondiali 2026: chi si qualifica, le regole

Le migliori otto terze saranno stabilite in base ai punti ottenuti nei rispettivi gironi. In parole povere quelle con il maggior numero di punti si qualificano. Ma c'è il concreto rischio che più squadre chiudono con lo stesso punteggio, facile prevederne più di un paio con 3 punti e a quel punto bisogna eggere il regolamento che stabilisce criteri precisi. Dunque dopo il maggior numero di punti nel girone, si valutano: la differenza reti nel girone, il numero di gol realizzati, la classifica disciplinare, cioè il Fair Play, e il ranking FIFA.

Fare un pronostico su chi si qualificherà è complicato. Quattro punti bastano e avanzano con ogni probabilità, anche se a USA '94 con quattro punti la Norvegia arrivò ultima nel girone. Ma è probabile che a quota 3 ci saranno squadre dentro o squadre fuori. Lo dice fin qui il cammino complessivo del torneo. Con 2 punti non ci sono praticamente possibilità.

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La Svezia è in corsa per il ripescaggio ai Mondiali 2026.

I criteri per stabilire le migliori terze dei Mondiali

Punti ottenuti nel gruppo;

Differenza reti nel gruppo;

Numero di gol realizzati nel gruppo;

Classifica disciplinare;

Ranking Fifa

Gli accoppiamenti dei sedicesimi: con chi giocano le terze classificate

C'è un sistema preciso per stabilire in tabellone le otto migliori terze. Per questo motivo quasi fino all'ultimo incontro sarà impossibile capire le avversarie di otto prime classificate. Per il momento si sa che Germania e Stati Uniti giocheranno con una terza ai sedicesimi, così come la Francia se si classificherà al primo posto.