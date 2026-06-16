Calciomercato, news di oggi in diretta: Napoli su Gila, la Juve ripensa a Vlahovic. Triennale per Amorim al Milan

Le ultime notizie di calciomercato oggi 16 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Markus Krosche può diventare direttore tecnico con Timmo Hardung come direttore sportivo. La nuova Juventus di Carnevali piazza il primo colpo: il riscatto di Boga. L'arrivo del dirigente ex Sassuolo potrebbe anche far riaprire il discorso rinnovo per Dusan Vlahovic. Il Napoli vuole stringere con la Lazio l'acquisto del difensore Gila. L'Inter si muove con cautela per Camavinga. Le altre trattative e affari di Serie A: Juric sta per diventare il nuovo allenatore del Monza mentre l'Udinese si prende Zaniolo dal Galatasaray: contratto fino al 2029. Nico Paz può restare ancora al Como per un'altra stagione.
La Juventus ripensa ancora a Vlahovic, con Carnevali si può riaprire la trattativa
Il nuovo Ad e Dg della Juventus, Giovanni Carnevali, che ieri era al suo primo giorno di lavoro, sta valutando tutti i profili in entrata e in uscita. Dopo aver riscattato Boga per 4.7 milioni di euro dal Nizza, potrebbe riaprirsi anche l'opzione Vlahovic. Il serbo inizialmente non si era accordato con il club bianconero dopo i discorsi del rinnovo tenuti dai suoi agenti con Comolli. Ora la situazione potrebbe cambiare. Ebbene Carnevali potrebbe anche pensare di accontentare in parte Vlahovic sull'ingaggio e non fare ulteriori investimenti su altri attaccanti, in questo caso Sorloth. Ma al momento non c'è stata una riapertura e un incontro per riparlarne. Spalletti stima molto il giocatore e questo potrebbe fare la differenza.
Ruben Amorim al Milan, quando arriva l'ufficialità e i dettagli del contratto del nuovo allenatore
Sarà dunque un contratto triennale, quello che firmerà Ruben Amorim con il Milan. Dopo l'esperienza negativa al Manchester United, l'allenatore portoghese proverà a rilanciarsi con il club rossonero. Secondo Sky Sport questo è un segnale di come il Milan voglia programmare un ciclo con lui. Secondo Sky, Amorim arriverà in Italia questa settimana per poi mettersi a lavorare e programmare la stagione con i rossoneri. Nel frattempo l'Eintracht Francoforte per liberare Markus Krosche, pronto a diventare direttore tecnico, dovrà trattare col club tedesco anche per prendere lui. Sul fronte mercato in uscita non è detto che Leao con l'arrivo di Amorim possa andare via lo stesso. Il tecnico portoghese potrebbe anche puntare sul connazionale.
Calciomercato Napoli, incontro tra Manna e l'agente di Gila. La Lazio apre alla cessione
Il Napoli sta mettendo le mani su Gila. C'è stato un incontro ieri tra il direttore sportivo dei partenopei, Manna, e l’agente del giocatore arrivato in Italia per sbloccare l’affare. Il Napoli proverà a chiudere l’accordo col giocatore per poi sedersi al tavolo delle trattative con la Lazio che apre alla cessione del giocatore. La prima offerta del Napoli potrebbe essere vicina a 15 milioni più bonus. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, la Lazio potrebbe chiedere di più. Si valuta anche una contropartita tecnica come Rafa Marin, Beukema e Lucca.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 16 giugno 2026
Il Napoli sta mettendo le mani su Gila dalla Lazio. C’è stato un incontro ieri tra Manna e l’agente del giocatore arrivato in Italia per sbloccare l’affare. I biancocelesti aprono alla cessione del difensore. In casa Milan invece è arrivata la svolta con Ruben Amorim che diventerà il nuovo allenatore dei rossoneri con un contratto di tre anni. La Juventus si prende Boga e con Carnevali può restare anche Vlahovic il quale potrebbe riaprire la sua trattativa sul rinnovo proprio con l'ex dirigente del Sassuolo. In casa Inter si tratta ancora Palestra mentre Camavinga rappresenta per ora una suggestione. Roma, in attesa di D'Amico, pronta a sistemare la questione rinnovi prima di acquistare: in primis Dybala e Pellegrini.