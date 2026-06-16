Calciomercato, news di oggi in diretta: Napoli su Gila, la Juve ripensa a Vlahovic. Triennale per Amorim al Milan

Il nuovo Ad e Dg della Juventus, Giovanni Carnevali, che ieri era al suo primo giorno di lavoro, sta valutando tutti i profili in entrata e in uscita. Dopo aver riscattato Boga per 4.7 milioni di euro dal Nizza, potrebbe riaprirsi anche l'opzione Vlahovic. Il serbo inizialmente non si era accordato con il club bianconero dopo i discorsi del rinnovo tenuti dai suoi agenti con Comolli. Ora la situazione potrebbe cambiare. Ebbene Carnevali potrebbe anche pensare di accontentare in parte Vlahovic sull'ingaggio e non fare ulteriori investimenti su altri attaccanti, in questo caso Sorloth. Ma al momento non c'è stata una riapertura e un incontro per riparlarne. Spalletti stima molto il giocatore e questo potrebbe fare la differenza.