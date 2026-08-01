Zlatan Ibrahimovic in silenzio dopo la morte di Franco Baresi, i tifosi del Milan la prendono male

Franco Baresi è venuto a mancare a 66 anni. Il mondo del calcio lo sta omaggiando e celebrando con il massimo degli onori. Non ha fatto sentire il suo pensiero Zlatan Ibrahimovic.

Il mondo del calcio sta omaggiando con tutti gli onori Franco Baresi. Definirlo una leggenda del calcio è la cosa più corretta che si possa fare. Una carriera straordinaria, che va oltre i trofei vinti. Perché Baresi ha cambiato il modo di interpretare la fase difensiva. L'evoluzione del calcio è passata da lui. Omaggiato e ricordato da tutti i protagonisti del calcio di ieri e di oggi, ma non da Zlatan Ibrahimovic e il silenzio dello svedese fa discutere.

I tanti omaggi del calcio per Franco Baresi

A 66 anni Baresi, a causa di una malattia, il 31 luglio è passato a miglior vita. La celebrazione è partita non appena la notizia è diventata pubblica. Omaggi toccanti, meravigliosi e molto diversi. C'è chi ha ricordato un momento in particolare, i tifosi del Milan i trofei sollevati, l'essere leader e trascinatore di una squadra fantastica, chi l'agognato Pallone d'Oro, che avrebbe meritato e che comunque ottenne, anche se non in modo ufficiale, chi la finale di USA '94, giocata a pochi giorni da un intervento al menisco.

Il Milan lo sta ricordando da ore, lo ha fatto anche la squadra che è in Australia. Ma in generale è tutto il calcio italiano a celebrare la sua grandezza: dalla Juventus al Napoli dall'Inter alla Roma lo hanno ricordato, per non parlare naturalmente di vecchi compagni come Maldini, su tutti, ma anche Seedorf, Costacurta, Filippo Gallio Boban, o compagni di nazionale come Bergomi.

Il silenzio assoluto di Zlatan Ibrahimovic

L'elenco potrebbe essere lunghissimo, ma all'elenco manca un nome, quello di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, dunque uomo Milan, che dei rossoneri in due fasi differenti è stato anche calciatore.

Un silenzio che si fa notare perché lo svedese è sempre molto attivo sui social e non aver dedicato un singolo pensiero a Baresi, che ha avuto modo di conoscere anche personalmente è qualcosa che ha una risonanza importante. Certo, c'è tempo per rimediare, c'è tempo per fare un post su X o su Instagram, ma intanto la polemica bolle e le discussioni su Ibra da parte del mondo milanista, già iper-critico, si fa sempre più forte.

Considerato il mondo in cui viviamo era facile prevedere polemiche, anche piuttosto accese, lato social, per il mancato messaggio di ricordo e omaggio di Zlatan Ibrahimovic per Franco Baresi.