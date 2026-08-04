Funerale di Franco Baresi, in tutte le Esselunga di Milano un minuto di silenzio: “Rispetto per il lutto cittadino”

Alle 11 in punto di questa mattina martedì 4 agosto, in concomitanza con l’inizio del funerale di Franco Baresi, storico volto del Milan, Esselunga ha osservato un minuto di silenzio in tutti i punti vendita di Milano. “Rispetto per il lutto cittadino”.

Franco Baresi

Luci basse, musica spenta, attività sospese e un minuto di silenzio in tutti i punti vendita Esselunga di Milano. È successo alle 11 in punto di questa mattina, martedì 4 agosto, in concomitanza con l'inizio del funerale di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, celebrato nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

In vista della cerimonia funebre il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino, e come ulteriore segno di cordoglio e di partecipazione della comunità milanese, la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Come spiegato a Fanpage.it da Esselunga, anche la catena di supermercati ha voluto rispettare la decisione del sindaco e promuovere un gesto in ricordo della leggenda del Milan e volto noto nella città di Milano.

Franco Baresi si è spento il 31 luglio scorso all'età di 66 anni a causa di grave problema di salute che gli è stato diagnosticato nel 2025. La sua intera carriera da professionista è legata al Milan squadra in cui ha giocato indossando la maglia rossonera per 20 stagioni consecutive: dal 1977 al 1997, di cui 15 da capitano. Con 716 presenze ufficiali, è stato il secondo giocatore più presente nella storia del club, preceduto solo da Paolo Maldini.

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Il suo esordio in Serie A arriva da giovanissimo a soli 17 anni, il 23 aprile 1978 in Verona-Milan. Il suo talento emerge subito e già nella stagione successiva conquista da titolare lo "Scudetto della Stella". Nonostante alcune difficoltà affrontate dalla squadra, Baresi sceglie di non abbandonare mail il team neppure durante la parentesi in Serie B nei primi anni '80, diventando capitano a soli 22 anni nel 1982.