milano
video suggerito
video suggerito

Funerale di Franco Baresi, in tutte le Esselunga di Milano un minuto di silenzio: “Rispetto per il lutto cittadino”

Alle 11 in punto di questa mattina martedì 4 agosto, in concomitanza con l’inizio del funerale di Franco Baresi, storico volto del Milan, Esselunga ha osservato un minuto di silenzio in tutti i punti vendita di Milano. “Rispetto per il lutto cittadino”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Francesca Caporello
Franco Baresi
Franco Baresi

Luci basse, musica spenta, attività sospese e un minuto di silenzio in tutti i punti vendita Esselunga di Milano. È successo alle 11 in punto di questa mattina, martedì 4 agosto, in concomitanza con l'inizio del funerale di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, celebrato nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

In vista della cerimonia funebre il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino, e come ulteriore segno di cordoglio e di partecipazione della comunità milanese, la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Come spiegato a Fanpage.it da Esselunga, anche la catena di supermercati ha voluto rispettare la decisione del sindaco e promuovere un gesto in ricordo della leggenda del Milan e volto noto nella città di Milano.

Franco Baresi si è spento il 31 luglio scorso all'età di 66 anni a causa di grave problema di salute che gli è stato diagnosticato nel 2025. La sua intera carriera da professionista è legata al Milan squadra in cui ha giocato indossando la maglia rossonera per 20 stagioni consecutive: dal 1977 al 1997, di cui 15 da capitano. Con 716 presenze ufficiali, è stato il secondo giocatore più presente nella storia del club, preceduto solo da Paolo Maldini.

Leggi anche
Si ribalta con un furgone e cade in una scarpata: morto un uomo a Berbenno

Il suo esordio in Serie A arriva da giovanissimo a soli 17 anni, il 23 aprile 1978 in Verona-Milan. Il suo talento emerge subito e già nella stagione successiva conquista da titolare lo "Scudetto della Stella". Nonostante alcune difficoltà affrontate dalla squadra, Baresi sceglie di non abbandonare mail il team neppure durante la parentesi in Serie B nei primi anni '80, diventando capitano a soli 22 anni nel 1982.

Immagine
Intervista
La lotta di Amsa a Milano contro gli ingombranti abusivi abbandonati in strada: “In sei mesi 60mila interventi"
Degrado a Milano Est: "Tutta via Padova è sporca, il quartiere è invivibile"
La denuncia di una residente a Milano: "La città è sempre più sporca, negli anni è peggiorata"
Il Comitato Gorla Martesana: "Nel parco scommesse clandestine di galli, urla e sporcizia"
Un residente di Crescenzago: "Sono sceso in strada a pulire"
Degrado a Milano Nord, un residente: "È una discarica a cielo aperto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views