Rifiuti e sporcizia lungo le vie di Milano Est, un residente di Crescenzago: “Sono sceso in strada a pulire”

Un residente in zona Palmanova, tra Crescenzago e Cimiano, a Milano Est, ha raccontato a Fanpage.it quanto le strade del suo quartiere siano sporche e invase da rifiuti ingombranti. “Amsa fa finta di prendere in carico le segnalazioni inviate”.

Frigorifero e altri rifiuti ingombranti abbandonati in via Rizzoli a Crescenzago

La redazione di Fanpage.it raccoglie segnalazioni e testimonianze di chi intende denunciare situazioni di degrado urbano, legato all'abbandono in strada di rifiuti ingombranti, ma non solo. Se anche tu hai un caso da segnalare, puoi farlo cliccando a questo link.

"Anche a Crescenzago ci sono rifiuti ingombranti abbandonati in strada e sporcizia ovunque", a dirlo a Fanpage.it è Angelo (nome di fantasia), residente in via Palmanova tra Crescenzago e Cimiano, zona Milano Est, che ha deciso di segnalare anche lui una situazione di degrado urbano, dopo aver letto su Fanpage.it le parole di Mattia Siciliano riguardo Milano Nord, ormai diventata "una discarica a cielo aperto".

"Da questo lato di città la situazione è talmente disastrosa che a un certo punto, due mesi fa, mi sono rimboccato le maniche e mi sono messo a ripulire la strada insieme ad altri tre cittadini. Siamo davvero stufi di tutto questo sporco, non se ne può davvero più. Dopo aver pulito, per due settimane la strada è rimasta decorosa, poi è tornato tutto come prima: un disastro totale", dice ancora Angelo a Fanpage.it.

Anche in questo caso, come in quello precedente in cui parla Mattia Siciliano, è stata contattata prima di tutto Amsa, l'azienda milanese che si occupa di servizi ambientali. Ma come spiega Angelo pare che l'azienda, per tutta risposta, "faccia finta di prendere in carico le segnalazioni e ci ritroviamo con un disastro totale con spazzatura ovunque. In strada si trova di tutto: detersivi, materassi, finestre, assi di legno, bottiglie e siringhe".

La situazione sarebbe talmente esasperante in via Palmanova e in altre zone di Crescenzago e Cimiano – come via Rizzoli e via Don Giovanni Calabria – che alcuni comitati civici sarebbero scesi in strada organizzandosi per ripulire al meglio il quartiere. "Ovviamente però nonostante tutti gli sforzi, non disponendo degli stessi mezzi di Amsa, i risultati fanno fatica ad arrivare".