Wc, frigoriferi e materassi abbandonati in strada a Milano Nord, un residente: “È una discarica a cielo aperto”

Un residente da 20 anni tra Bovisasca e Affori, a Milano, dopo numerosissime segnalazioni a Amsa (l’azienda milanese di servizi ambientali) ha deciso di rivolgersi anche a Fanpage.it per denunciare una situazione di degrado urbano e abbandono rifiuti ingombranti.

Wc e altri rifiuti abbandonati a Milano Nord

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"Milano Nord è diventata una discarica a cielo aperto", a denunciare una situazione di degrado urbano e abbandono di rifiuti, per lo più ingombranti, lungo la strada è Mattia Siciliano, residente da 20 anni tra Bovisasca e Affori, che dopo numerosissime segnalazioni a Amsa (l'azienda milanese di servizi ambientali) ha deciso di rivolgersi anche a Fanpage.it.

"Frigoriferi, wc, materassi matrimoniali, pneumatici, mobili. Ma anche rifiuti edili. Lungo le vie si trova di tutto. La situazione sta diventando sempre più ingestibile e negli ultimi anni è peggiorata molto. Alcuni marciapiedi sono ormai quasi impraticabili: bambini in passeggino e persone disabili in carrozzina fanno sempre più fatica a passare", ha detto Siciliano lamentando un disagio a cui non vuole e non riesce a rimanere indifferente. Sono talmente tante le segnalazioni arrivate a Amsa dagli abitanti di Milano Nord che l'azienda – racconta Siciliano – "ha dichiarato ormai bandiera bianca perché non riesce, mi ha detto, a stare dietro a tutto il carico di lavoro".

Materassi e altri rifiuti abbandonati a Milano Nord

Siciliano non punta il dito tanto contro Amsa, che cerca "compatibilmente con le proprie forze di fare il possibile per ripulire la città", ma contro un tutte quelle persone che sistematicamente assumono un comportamento scorretto incurante delle regole e del rispetto degli altri. "Ogni volta che Amsa passa a ritirare i rifiuti abbandonati, il giorno dopo è di nuovo tutto punto e a capo. È una situazione di emergenza che sta andando avanti ormai da troppo tempo". Oltre a togliere i rifiuti, occorrerebbe capire come risolvere un problema con cui nessuno vuole di certo convivere, dice ancora Siciliano a Fanpage.it.

Il comune di Milano e l'Amsa però dal canto loro, secondo Siciliano, non farebbero una corretta informazione su come si buttano i rifiuti ingombranti e di grosse dimensioni: le persone a volte vanno nelle riciclerie di Milano dove alcuni rifiuti non vengono accettati e così rimangono in mano alle persone che decidono poi di abbandonarli in strada per semplicità.

Rifiuti edili abbandonati a Milano Nord

Altro motivo per cui Milano Nord (e non solo) starebbe diventando una discarica a cielo aperto è la difficoltà a prenotare un ritiro ingombranti al numero verde Amsa, dice Siciliano. "Non è facile per gli italiani figuriamoci per gli stranieri".