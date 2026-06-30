“Pronto soccorso al collasso all’ospedale San Carlo di Milano, pazienti in corridoio”: il video-denuncia del M5s

Il M5S della Lombardia, in una nota diffusa, denuncia la situazione critica in cui sta versando il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano tra pazienti sistemati nei corridoi, percorsi assistenziali promiscui, tempi d’attesa fuori controllo.

Pazienti sistemati nei corridoi, percorsi assistenziali promiscui, tempi d’attesa fuori controllo. Una situazione questa, di grande criticità, che riguarderebbe il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano e che è stata denunciata dal M5S Lombardia in una nota diffusa alla stampa.

Come spiega il capogruppo del Movimento, Nicola Di Marco, questo disagio non ha a che fare solo con "l’organizzazione del servizio, ma con la sicurezza stessa delle persone che si rivolgono al Pronto soccorso e degli operatori sanitari che, nonostante le condizioni complesse e i carichi di lavoro, fanno il possibile per garantire la miglior assistenza possibile".

L’eccezionale ondata di calore dei giorni scorsi – si legge ancora nella nota diffusa – ha finito per gravare ulteriormente sulle note criticità legate alla presenza del cantiere. "Due circostanze note e previste, di fronte alle quali, nonostante gli appelli, nulla è stato fatto. I pazienti vengono assistiti nei corridoi, gli appelli del personale per uno smistamento degli accessi verso altre strutture sembrerebbero essere rimasti inascoltati", ha detto ancora Di Marco.

L’Assessore Bertolaso ieri, lunedì 29 giugno, ha parlato – spiega Di Marco – di un sistema capace di reggere l’urto, relativo agli 11mila accessi nello scorso fine settimana. "È questo il modello che ha in mente l’Assessore? Più simile a un ospedale da campo che a un Pronto Soccorso", ha commentato Di Marco.

Il M5S Lombardia chiede infine "che fine hanno fatto gli annunci dell’Assessore Bertolaso sulla riforma della rete di emergenza urgenza, che avrebbero dovuto ridurre il fenomeno del boarding? Chiediamo inoltre un intervento della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, affinché chiarisca quali misure intenda adottare per garantire agli utenti del Pronto Soccorso un servizio adeguato, sicuro e compatibile con i lavori in corso. Il fenomeno del cambiamento climatico impone cambiamenti strutturali alla nostra società, a cominciare dall’assistenza ai fragili".