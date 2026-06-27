Asili nido e scuole materne nella morsa del caldo a Milano, un genitore: “Aule roventi, non si respira”

Il papà di una bimba di quattro anni, iscritta in una scuola materna di Milano, racconta a Fanpage.it le condizioni e i disagi in cui bimbi e insegnanti si trovano a vivere nelle aule a causa del grande caldo che sta investendo la città. Dure anche le parole contro il Comune di Angelo Greco, Segretario Generale UILFP Milano.

Foto di repertorio

"All'asilo fa caldo, non si respira. Ci sono giorni in cui si sono toccate temperature molto alte che hanno messo in difficoltà bambini e insegnanti", a parlare a Fanpage.it è Pietro Bussolati, consigliere in Regione Lombardia e papà di una bimba di quattro anni che frequenta una scuola materna del Municipio 4 a Milano e che come molti altri genitori e insegnanti ha denunciato il problema delle aule roventi in questi giorni in cui la città di Milano è interessata da ondate di caldo.

Come il consigliere Bussolati, tantissimi genitori e maestri e maestre stanno vivendo situazioni simili. Se anche tu vuoi raccontare la tua storia, puoi scriverci cliccando qui.

"La scuola di mia figlia è aperta dal lunedì al venerdì fino alle 16, è dotata di un parco in cui i bambini possono giocare divagarsi all'aperto, ma non nelle ore più calde. Alcune aule sono dotate di "pinguini", messi a disposizione dal Comune, ma spesso non sono sufficienti e si finisce per patire molto caldo. Parlando con alcuni genitori so che in altre scuole invece non c'è nessun climatizzatore. La situazione, in generale, è molto critica", ha detto ancora Bussolati a Fanpage.it.

Angelo Greco, Segretario Generale UILFP Milano, in una nota diffusa, ha ripreso e messo in evidenza la questione del caldo patito nelle scuole: "Nidi d’infanzia trasformati in veri e propri forni, bambini piccolissimi costretti a soffocare nelle aule e lavoratrici e lavoratori lasciati a bollire in strutture prive di qualsiasi impianto di condizionamento adeguato. È questa la fotografia vergognosa e inaccettabile della Milano che si professa avanguardia e attenta ai diritti, ma che nei fatti abbandona i propri dipendenti e i cittadini più fragili a un'emergenza caldo totalmente prevedibile e colpevolmente ignorata da Palazzo Marino" .

E continua puntando il dito contro il Comune: "Il silenzio assordante e l’inerzia totale dell'Amministrazione comunale di fronte alle nostre ripetute, formali e pressanti denunce non sono più tollerabili. Siamo di fronte a una latitanza gravissima da parte delle Direzioni Risorse Umane ed Educazione, un disinteresse che mette a repentaglio l'incolumità e la salute psicofisica di chi lavora e dei minori. Non arretreremo di un millimetro: per il prossimo 1 luglio abbiamo indetto un'assemblea straordinaria urgente per tutto il personale educativo, sia delle Funzioni Locali sia delle Cooperative Sociali".

"Se non arriveranno risposte concrete, provvedimenti strutturali e flessibilità straordinarie nelle prossime ore, proclameremo immediatamente lo stato di agitazione di tutto il comparto. Questo è solo il primo passo: siamo pronti a bloccare i servizi e a mettere in campo le misure di mobilitazione più dure. La salute e la dignità non si barattano con i ritardi della politica. O il Comune si sveglia e interviene subito, o sarà lo scontro totale", ha concluso Greco.