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Un uomo di 33 anni è stato trovato morto a Milano: indagini in corso

A Milano un uomo di 33 anni è stato trovato morto in via Sant’Arialdo, non lontano dal bosco di Rogoredo. Si indaga sull’accaduto.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Nella notte tra martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio, un uomo di 33 anni è stato trovato morto a Milano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Il cadavere è stato trovato in via Sant'Arialdo, una zona non molto lontana dal cosiddetto "bosco di Rogoredo", area conosciuta soprattutto per lo spaccio di sostanze stupefacenti e frequentata da persona con problemi di droga. L'allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino. Qualcuno ha notato il corpo e ha chiamato subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza e un'automedica.

Purtroppo non è stato possibile far nulla: i medici hanno potuto solo dichiararne il decesso. Sono state avvisate anche le forze dell'ordine. Sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno svolto i rilievi necessari a chiarire la dinamica della morte. Non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Non sembrerebbe essersi trattata, quindi, di una morte violenta o imputabile ad altri. Ovviamente bisognerà indagare per escludere l'ipotesi e comprendere cosa possa aver causato il decesso e, quindi, se si sia trattata di una morte per cause naturali o per l'uso di sostanze stupefacenti.

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Per questo motivo, il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il momento non sono state diffuse informazioni sull'identità della vittima.

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