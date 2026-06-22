Prima i colpi di pistola poi lo investe e uccide nella notte davanti al cimitero: arrestato 31enne nel Milanese

L’episodio si è verificato poco prima di mezzanotte nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo, in via Lenin, nel Milanese. Indagano i carabinieri.

Immgine di repertorio

Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando un ragazzo di 31 anni ha investito con l'auto e ucciso un uomo di 40 anni nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo, in via Lenin, nel Milanese. Stando a una prima ricostruzione pare che il 31enne abbia agito dopo aver visto l'uomo estrarre una pistola, risultata poi essere a salve, e sparare due colpi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presente il personale medico del 118, inviato in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia), con un'automedica e un'ambulanza. Nonostante la tempestività, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto sul posto e i soccorritori ne hanno potuto solo constatare il decesso.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che dopo una prima ricostruzione e tutti gli accertamenti del caso hanno arrestato il 31enne alla guida del mezzo con l'accusa di omicidio. I militari, guidati dalla Procura di Pavia, sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'omicidio e soprattutto si indaga sul movente, ancora poco chiaro ma stando a quanto trapelato fino ad ora potrebbe essere riguardare questioni legate a una ragazza. L'identità del 31enne e della vittima non sono al momento note. Si sa solo che entrambi sono di nazionalità italiana.

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