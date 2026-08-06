Si chiude in auto, si cosparge di benzina e si dà fuoco sotto casa della ex fidanzata: 35enne gravissimo

Un uomo di 35 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco all’interno della sua auto, parcheggiata sotto casa della ex fidanzata. L’episodio si è verificato questa notte, 6 agosto, a Cinisello Balsamo (Milano). Le condizioni dell’uomo sono gravissime.

Si sarebbe chiuso all'interno dell'auto, si sarebbe cosparso di benzina e si sarebbe dato fuoco proprio sotto casa della ex compagna. Il gesto estremo sarebbe stato compiuto da un uomo di 35 anni, proprio questa notte, 6 agosto, appena dopo la mezzanotte, in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo (Milano).

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti per primi i vigili del fuoco di Milano che al loro arrivo hanno trovato l'uomo a terra accanto all'auto, da cui è uscito probabilmente all'ultimo minuto nel tentativo finale di salvarsi. Presenti anche un'ambulanza e un'automedica del 118 inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. L'uomo dopo le primissime cure del caso è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e ricoverato nel centro ustioni. Stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero molto gravi e avrebbe riportato ustioni estese al 70% del corpo e lesioni profonde a testa, collo, torace e braccia. La sua prognosi è riservata.

Intanto sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, a partire dalla causa alla dinamica. Al momento sarebbe stato accertato che la macchina dell'uomo fosse parcheggiata sotto casa di una donna con la quale aveva avuto una relazione. Maggiori dettagli e informazioni si avranno nelle prossime ore.