Investe una ciclista con la sua automobile, era positivo alla cocaina: la 34enne è gravissima

Un uomo che era alla guida della sua automobile, ieri sera ad Adro (Brescia), ha investito una ciclista di 34 anni che è in condizioni disperate. L’uomo era positivo alla cocaina.

Nella serata di ieri, venerdì 24 luglio, un uomo era alla guida della sua automobile e ha investito una donna di 34 anni che era in bicicletta. L'incidente si è verificato ad Adro, comune della provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici del 118 con ambulanze e automediche. La 34enne è stata trovata in condizioni gravissime: è stata ricoverata immediatamente in ospedale. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita, se sia stato necessario un intervento chirurgico o in generale che tipo di ferite possa aver riportato. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso. L'automobilista, che è residente a Castelli Calepio, comune della provincia di Bergamo, che si è fermato dopo l'incidente, è stato sottoposto a tutti gli esami di rito. Non è stato diffuso nulla circa a eventuali traumi o ferite dovute all'incidente.

Ha dovuto infatti effettuare i test per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. Dagli accertamento, è emerso che era positivo alla cocaina. Per questo motivo è stato denunciato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Non è chiaro se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza, che potrebbero essere utili per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda o per altri elementi. Per esempio, capire a che velocità andasse l'automobile.