Ubriaco investe un motociclista e un pedone a Milano e scappa, arrestato: uno dei feriti è grave

Un’auto ha investito un motociclista, ora in fin di vita in ospedale, e un pedone. Il conducente è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all’alcoltest.

Nel corso di questa notte, a cavallo tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, un'auto ha investito un motociclista, ora in fin di vita in ospedale, e un pedone. Il conducente, fuggito senza prestare soccorso, è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della polizia locale di Milano ed è risultato positivo all'alcoltest (tasso alcolemico di 0.91).

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'investimento si sarebbe verificato intorno alle 23:00 in via Carnia, zona a est della città, quando una Mercedes – che percorreva la via in direzione Monfalcone – non avrebbe rispettato la precedenza a un incrocio, travolgendo un motociclista che percorreva la via da Palmanova in direzione Udine. Subito dopo l'urto, il conducente è fuggito e ha investito un pedone, sempre senza fermarsi. Dopo aver ricevuto l'allarme, sono scattate le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale che ha individuato il veicolo e lo ha fermato lungo la tangenziale nord, all'altezza della barriera di Sesto San Giovanni.

Il conducente B. V., un ucraino di 37 anni, è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Successivamente, dopo essere stato sottoposto ai test di rito, l'uomo è risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico di 0.91. Nel frattempo, i due feriti sono stati ricoverati con la massima urgenza (in codice rosso). Stando a quanto riferito, il motociclista sarebbe in ospedale in fin di vita, mentre il pedone avrebbe riportato lesioni meno gravi.