Tira un calcio a un Suv sulla circonvallazione a Bergamo e cade dalla moto del cugino: gravissimo un 21enne

Un 21enne è caduto dalla moto del cugino sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo dopo aver tirato un calcio a un Suv che stavano sorpassando. Il ragazzo è ricoverato in ospedale in fin di vita.

Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri, sabato 13 giugno, a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un Suv che stavano sorpassando e che, secondo loro, gli avrebbe ostacolato il passaggio. La moto pare che non stesse viaggiando a velocità particolarmente elevata, ma il 21enne ha battuto la testa sull'asfalto e ha perso conoscenza. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 11:40 del 13 giugno sulla circonvallazione Paltriniano nei pressi dello Starhotel Cristallo Palace, poco prima degli svincoli per Bergamo e l'autostrada A4. All'arrivo degli agenti della polizia locale, un'Audi Q6 nero e una moto erano fermi sulla terza corsia. I due mezzi non si erano scontrati, infatti il pm di turno Emanuele Marchisio non ha disposto il loro sequestro, e i poliziotti hanno subito ascoltato i due conducenti per ricostruire quanto accaduto.

Alla guida della moto, una Honda CB750 Hornet, si trovava un 25enne di Bergamo e suo cugino di 21 anni di Torre Boldone seduto dietro, entrambi di origine albanese. I due ragazzi avrebbero sorpassato il Suv a destra e avrebbero avuto la percezione che l'auto, condotta da un 57enne di Dalmine, stesse stringendo contro di loro. Quando ormai il sorpasso era quasi completato, il 21enne ha dato un calcio allo specchietto del Suv, forse per rabbia o per paura. Così facendo, però, ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro.

Sebbene non viaggiassero a velocità sostenuta, il 21enne ha comunque perso conoscenza dopo aver battuto la testa sull'asfalto. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il ragazzo era in arresto cardiaco. Una volta rianimato, lo hanno trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ancora ricoverato in pericolo di vita. Non ci sono telecamere di sorveglianza nel punto in cui è avvenuto l'incidente, ma le testimonianze del 25enne e del 57enne coincidono. Verrà comunque ascoltato un altro automobilista, il quale avrebbe assistito alla scena trovandosi dietro il Suv.