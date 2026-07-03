Scontro auto-moto a Bolgare nella Bergamasca: motociclista fa un volo di 10 metri, è gravissimo

L’incidente auto-moto si è verificato oggi a Bolgare nella Bergamasca. Il motocilista, un uomo di 38 anni, a causa dell’impatto ha fatto un volo di 10 metri e si è ferito gravemente. È stato elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio. Intorno alle 14.49 i soccorritori del 118 sono intervenuti, in codice rosso, in via Francesca 4 a Bolgare, nella Bergamasca, dove un'auto e una moto si sono scontrate violentemente.

I sanitari, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) sono arrivati sul posto con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero del 118. Ad essere soccorso, in gravissime condizioni, è il motociclista che a causa del forte impatto con l'altro mezzo ha fatto un volo di circa 10 metri, sbalzando a terra e ferendosi gravemente. Stando a quando si apprende dalle informazioni diffuse da Areu, il motociclista – un uomo di 38 anni – avrebbe riportato traumi seri alle braccia e alle gambe. Dopo le prime cure del caso l'uomo è stato trasportato a bordo dell'elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Oltre al 118, sul posto sono intervenuto anche i carabinieri della locale stazione di servizio. Ora i militari sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. La dinamica al momento infatti risulta ancora poco chiara. Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni. Sicuramente, in fase di accertamenti, i militari sia ascolteranno eventuali testimoni sia visioneranno, se necessario, anche le immagini di videosorveglianza della zona.

Non si hanno informazioni invece sulle condizioni di salute dell'automobilista, ma è probabile che non abbia riportato ferite gravi tale da essere ospedalizzato.