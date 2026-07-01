Scontro frontale a Milano tra una moto e un’auto, centauro gravissimo: lo scooter sarebbe stato rubato

Scontro tra auto e moto a Milano. Il conducente della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato sottoposto a un intervento di subamputazione di una gamba. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter risulterebbe rubato.

Gravissimo incidente stradale a Milano dove in via Carlo Lessona, un'automobile e una moto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto, a riportare le ferite più gravi, è stato il motociclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il conducente della moto, un Honda Sh, stava percorrendo via Carlo Lessona ed era diretto verso via Longarone. Arrivato all'altezza del civico 65, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente contro la parte anteriore sinistra di un'automobile, una Chevrolet Aveo, alla cui guida c'era un giovane di 21 anni. L'impatto è stato molto violento tanto che lo scooter si è ribaltato. Il conducente è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito l'uomo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso. Avrebbe subito un intervento di subamputazione di una gamba: le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Il 21enne, invece, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter risulterebbe rubato. Oltre ad accertare eventuali responsabilità, gli investigatori cercheranno di approfondire soprattutto la questione del mezzo rubato.