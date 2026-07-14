Sbalzato contro un palo dopo l’impatto con un’auto a Novate Milanese: grave un motociclista 19enne

Grave incidente tra un’auto e una moto a Novate Milanese (Milano): il motociclista di 19 anni, sbalzato contro un palo dopo l’impatto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso in gravi condizioni. Illesa la 27enne alla guida dell’auto.

Foto di repertorio

Nel corso della tarda mattinata di oggi, martedì 14 luglio, si è verificato un grave incidente tra un'auto e una moto a Novate Milanese, alle porte di Milano: il motociclista di 19 anni, sbalzato contro un palo in seguito all'impatto con la vettura, è stato trasportato in ospedale in codice rosso in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia locale.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Stelvio, all'incrocio con via Monte Cervino, a Novate Milanese, quando un'auto e una moto si sarebbero scontrate violentemente. In seguito all'impatto il motociclista 19enne è stato sbalzato contro un palo sul lato della carreggiata. Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno deciso di trasportare il giovane all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Illesa, invece, la guidatrice dell'auto di 27 anni.

Le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.