Scontro violento tra una moto e un’auto a Mede nel Pavese: motociclista fa un volo di 8 metri, grave in ospedale

L’incidente si è verificato oggi, mercoledì 8 luglio, intorno alle 10.30 sulla strada SP194 a Mede, nel Pavese. Sul posto presenti soccorritori del 118, polizia locale e vigili del fuoco di Pavia.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, intorno alle 10.30 sulla strada SP194 a Mede, nel Pavese. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse un'auto e una moto si sarebbero scontrate violentemente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti due ambulanze, un'automedica e un elicottero del 118.

A riportare le ferite più gravi sarebbe stato il motociclista, un uomo di 65 anni, che a causa dello schianto avrebbe perso il controllo del mezzo facendo un volo di circa 8 metri, riportando un serio trauma al torace. L'uomo dopo essere stato sottoposto alle primissime cure del caso è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia in cui è giunto in codice rosso.

Alla guida dell'auto si trovava invece una donna di 75 anni che avrebbe invece riportato un trauma cranico. Anche lei è stata soccorso e trasportata all'ospedale San Matteo, giunta in codice giallo – il codice di media gravità.

Presenti sul posto anche la polizia locale di Mede e i vigili del fuoco di Pavia, rispettivamente per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti ora sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi e individuare le responsabilità delle persone alla guida. Maggiori informazioni si avranno nelle prossime ore.