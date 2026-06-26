Moto contro auto a Brugherio, poi l’uscita di strada: motociclista si incastra sotto l’auto, è in pericolo di vita

L’incidente si è verificato ieri, giovedì 25 giugno, in via Bindellera 54 a Brugherio (Monza e Brianza). Una moto e un’auto si sono schiantate violentemente. Gravissimo il motociclista 33enne.

Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 25 giugno, poco dopo le 12, in via Bindellera 54 a Brugherio (Monza e Brianza). Una moto e un'auto si sono schiantate violentemente, finendo poi fuori strada. A subire le conseguenze peggiori è stato il motocilista, un ragazzo di 33 anni, che è volato via dal mezzo andandosi a incastrare sotto l'auto. È stato estratto solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Monza.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) presenti con un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure del caso al motociclista, lo hanno subito trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in cui è giunto in pericolo di vita.

L'automobilista invece, stando a quanto di apprende, non avrebbe riportato particolari ferite, ma è stato comunque portato in ospedale, sempre al San Gerardo, per tutti gli accertamenti del caso.

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Nel frattempo sono intervenuti anche altre squadre vigili del fuoco di Monza e la polizia locale di Brugherio che hanno provveduto rispettivamente a mettere in sicurezza l'area e rilevare l'incidente stradale e monitorare il traffico. Gli agenti al momento sono al lavoro anche per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.