Incidente stradale a Vimercate, moto si schianta contro un furgone: morto il 25enne Gian Fabbrini

Si chiamava Gian Fabbrini, il ragazzo di 25 anni che è morto questa notte in un incidente stradale a Vimercate: si è schiantato contro un furgone.

Si chiamava Gian Fabbrini e aveva 25 anni, il ragazzo che è morto nella notte tra ieri, mercoledì 15 luglio e oggi, giovedì 16 luglio, lungo la tangenziale Est, a Vimercate, che si trova nella provincia di Monza e Brianza.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le due del mattino. Il ragazzo avrebbe dovuto seguire il percorso obbligato verso l'uscita di Vimercate. In questo momento, infatti, ci sono alcuni lavori sulla strada. La segnaletica era però presente già a un chilometro e mezzo prima del luogo in cui il 25enne, che era di Milano, si è schiantato.

Il ragazzo, invece, avrebbe proseguito la sua strada finendo contro la porta posteriore di un furgone di proprietà dell'azienda che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione. Sul mezzo, c'era un operaio. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per il 25enne non c'è stato nulla da fare: è morto proprio a causa delle gravissime ferite riportate.

Anche per l'operaio che si trovava sul furgone, è stato necessario l'intervento dei paramedici: ha infatti riportato alcune ferite dovute al contraccolpo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno svolto tutte le operazioni per rendere l'area sicura. Le forze dell'ordine, invece, hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. È plausibile che il motociclista andasse a una velocità sostenuta. Da qui, la violenza dell'impatto.