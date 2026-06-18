Ciclista travolto da un mezzo pesante nel Milanese: è morto sul colpo

A Rescaldina (Milano) un ciclista è stato investito da un mezzo pesante: purtroppo è morto sul colpo.

(Immagine di repertorio)

Un uomo, che era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto alle 10.21 di oggi, giovedì 18 giugno 2026, a Rescaldina, comune che si trova in provincia di Milano. Il ciclista stava percorrendo la strada SS527 quando, nella zona al confine con Uboldo, è stato colpito da un mezzo pesante.

È stato subito lanciato l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. È decollato anche un elicottero. Nonostante il loro tempestivo intervento, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Non è stata diffusa la sua identità. Si sa solo che aveva ottant'anni.

Il conducente del mezzo pesante non è stato portato in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno e gli agenti della polizia locale di Uboldo e Rescaldina che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare dovranno accertare le responsabilità.

Per il momento sembrerebbe che il ciclista abbia perso il controllo della bicicletta e sia finito nella corsia opposta mentre stava transitando l'autoarticolato. L'impatto, poi, è stato talmente violento da provocarne la morte. Presenti anche i vigili del fuoco di Legnano per mettere in sicurezza l'area e dare una mano per svolgere i rilievi e tutte le operazioni. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti. In particolare se la perdita del controllo sia stata conseguenza di un malore o se vi siano altre cause.