Incidente stradale nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: morto un 35enne

Incidente stradale a Paderno Dugnano (Milano): una moto e una bici si sono scontrate. Nell’impatto è morto il motociclista: si tratta di un uomo di 35 anni.

Nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto, si è verificato un incidente stradale a Paderno Dugnano, un comune dell'hinterland di Milano. Una moto e una bici si sono scontrate. Nell'impatto, che è stato molto violento, è morto un uomo di 35 anni. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Le informazioni, sulla dinamica della vicenda, sono ancora poche e frammentarie. Sulla bicicletta si trovava un uomo di 34 anni. Sulla moto, invece, un uomo di 35 anni. Alle 7:30 di stamattina, i due viaggiavano sulla strada che costeggia via Roma. All'altezza del civico 173, è avvenuto l'incidente. Entrambe le persone sono state sbalzate dai rispettivi mezzi. L'impatto è stato molto violento.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), appena ricevuta la segnalazione, ha inviato diversi mezzi: sono arrivate due ambulanze, un'automedica ed è decollato un elicottero. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati, sono accorsi subito dal 35enne. Purtroppo però non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: l'uomo, di cui non sono state per il momento diffuse le generalità, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Il ciclista, invece, ha riportato ferite meno gravi ed è stato trasferito in pronto soccorso in codice giallo. Appena si riprenderà, potrà fornire informazioni alle forze dell'ordine.

Gli agenti della polizia locale hanno infatti svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità. Per il momento, infatti, non è chiaro se all'origine dell'incidente ci sia una manovra azzardata o una distrazione. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.