La denuncia di una residente a Milano: “La città è sempre più sporca, negli anni è peggiorata”

Ilaria D’Anna, referente di Angeli del Bello nell’area prospiciente il naviglio Martesana, ha raccontato a Fanpage.it il degrado e lo sporco in cui versa viale Monza, una delle principali arterie stradali di Milano Est e area densamente popolata.

Tratto di viale Monza a Milano

La redazione di Fanpage.it raccoglie segnalazioni e testimonianze di chi intende denunciare situazioni di degrado urbano, legato all'abbandono in strada di rifiuti ingombranti, ma non solo. Se anche tu hai un caso da segnalare, puoi farlo cliccando a questo link.

Su viale Monza – una delle principali arterie stradali di Milano Est, lunga oltre 7 km da Loreto fino al confine con Sesto San Giovanni – ogni giorno vi transitano migliaia di automobilisti e centinaia di pedoni. È un'area densamente popolata in cui risiedono tante famiglie milanesi e non. Secondo Angeli del Bello, associazione di volontari nata per il decoro urbano e la bellezza della città con progetti di rigenerazione e cittadinanza attiva, però il viale dal punto di vista della pulizia risulta "abbandonato, degradato e molto sporco". Questo nonostante i numerosi sforzi da parte di Amsa, l'azienda milanese che si occupa di servizi ambientali, e di privati cittadini di mantenere pulito.

"Con l'associazione ci occupiamo di ripulire e conferire bellezza alla città. Siamo un gruppo di cittadini residenti in zona viale Monza che abbiamo deciso di unire le forze per ripulire una parte di quartiere perché non ne possiamo più di camminare e vivere nello sporco. Amsa ci fornisce guanti, sacchi neri, scope e attrezzi per ripulire. Cerchiamo di fare il possibile", ha detto a Fanpage.it Ilaria D'Anna, referente di Angeli del Bello nell'area prospiciente il naviglio Martesana.

"Quando mi sono trasferita a vivere a Milano, ormai 18 anni fa, la città non era così sporca. Ricordo che le strade venivano spazzate quasi tutti i giorni e lavate almeno due volte a settimana. Ricordo una città pulita. Adesso non è più così. La situazione è molto cambiata, in peggio. Lo sporco e il degrado sono quasi in ogni angolo soprattutto nelle zone periferiche come quella in cui vivo, tra Gorla e Turro", ha raccontato ancora D'Anna a Fanpage.it.

Tra piccoli e grandi rifiuti abbandonati in strada, il quartiere è diventato invivibile, dice ancora D'Anna, e sottolinea come sia rimasta sorpresa da quanti gruppi, comitati e associazioni di privati cittadini sia siano formati e costituiti negli ultimi anni proprio con lo scopo di ripulire le strade di Milano.

Il problema del degrado e della sporcizia in strada – come segnalato a Fanpage.it da numerosi cittadini – riguarderebbe diverse zone della città, in particolare: area Naviglio Martesana, Cimiano e Crescenzago a Milano Est ma anche Bovisasca e Affori a Milano Nord e molte altre ancora. In tutto questo c'è chi invia continue segnalazioni ad Amsa, chi si rimbocca le maniche e scende in strada per pulire in autonomia, chi invece costituisce comitati civici.