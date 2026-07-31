Materassi abbandonati in strada e degrado a Milano Est: “Tutta via Padova è sporca, il quartiere è invivibile”

Carla (nome di fantasia) denuncia a Fanpage.it una situazione di degrado urbano, sporcizia e inciviltà che sta interessando l’area di via Padova, a est di Milano. “Ci sono tante Milano. La Milano di serie A, dei ‘benestanti’, e quella di serie B, delle periferie, in cui vivono il ceto medio milanese e tante famiglie straniere. Tra le due c’è un divario molto grande e ingiusto”.

La redazione di Fanpage.it raccoglie segnalazioni e testimonianze di chi intende denunciare situazioni di degrado urbano, legato all'abbandono in strada di rifiuti ingombranti, ma non solo. Se anche tu hai un caso da segnalare, puoi farlo cliccando a questo link.

"Tutta via Padova è sporca" a dirlo a Fanpage.it è Carla (nome di fantasia) residente in largo Tel Aviv nei pressi di via Padova, a est di Milano. La denuncia di Carla arriva dopo quelle di molti altri cittadini milanesi che hanno deciso di scrivere alla nostra redazione per lamentare un degrado urbano e una sporcizia sempre più diffusa in tante aree diverse della città, soprattutto nelle zone periferiche. Nonostante i numerosi sforzi da parte di Amsa, l'azienda milanese che si occupa di servizi ambientali, e di privati cittadini di mantenere pulito.

"Per settimane capita di vedere sempre gli stessi materassi abbandonati in strada. È inaccettabile. Oltre ai materassi si trova di tutto: mobili, sacchi della spazzatura, pezzi di legno. L'inciviltà è dilagante. Mio marito e io, stufi si questa situazione, abbiamo fatto tantissime segnalazioni sia al Municipio sia ad Amsa. A volte le strade vengono ripulite, ma nell'arco di pochi giorni è di nuovo tutto come prima. Ma si può vivere in un posto del genere?", ha detto ancora Carla a Fanpage.it con voce di chi è davvero infastidito da una situazione che sta diventando insopportabile.

Anche Carla, come molti altri lettori di Fanpage.it che hanno segnalato casi di degrado, ha ribadito quanto le cose siano cambiate e peggiorate negli ultimi anni. Un trend negativo che andrebbe avanti quindi da diverso tempo.

"Se penso che sia così in tutta Milano? No, ci sono tante Milano. La Milano di serie A, quella del centro storico o dei quartieri abitanti dai cosiddetti ‘benestanti' e poi la Milano di serie B, quella delle periferie, in cui vivono il ceto medio milanese e tante famiglie straniere. Ma non è giusto che si crei così tanto divario", ha concluso Carla.

Il problema del degrado e della sporcizia in strada – come segnalato a Fanpage.it da numerosi cittadini – riguarderebbe per lo più l'area del Naviglio Martesana, viale Monza, Cimiano e Crescenzago a Milano Est ma anche Bovisasca e Affori a Milano Nord e molte altre ancora. In tutto questo c'è chi invia continue segnalazioni ad Amsa, chi si rimbocca le maniche e scende in strada per pulire in autonomia, chi invece costituisce comitati civici.