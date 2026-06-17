Incidente stradale nel Milanese, scontro tra moto e camion: 45enne morto sul colpo

Incidente stradale a Cesate (Milano): una moto e un mezzo pesante si sono scontrati. Nell’impatto è morto un uomo di 45 anni.

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, si è verificato un incidente stradale a Cesate, comune che si trova in provincia di Milano. Un uomo di 45 anni è morto a causa dello scontro. La vittima era alla guida di una moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un camion.

I fatti sono accaduti in via 12esima strada poco dopo le 10 del mattino. Una volta ricevuta la segnalazione, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Per il momento non è nota la sua identità.

Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante. Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro, infatti, se l'incidente sia stato causato dal motociclista o dal conducente del mezzo pesante. Se, soprattutto, all'origine vi sia un malore, una manovra azzardata o un colpo di sonno.

Insomma, le forze dell'ordine cercheranno di ottenere tutti gli elementi necessari per capire cosa possa essere successo. Potrebbero essere ascoltati testimoni, acquisite – se sono presenti – le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e potrebbero – se il pubblico ministero lo disporrà – sequestrare i mezzi convolti nell'incidente.