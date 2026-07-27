Leonardo Del Vecchio indagato per sottrazione di minore: dal viaggio in Corsica con la figlia alle accuse dell’ex

La battaglia legale tra Leonardo Del Vecchio e l’ex Sara Soldati si arricchisce di nuovi elementi: la figlia sarebbe in Corsica sullo yacht del padre. Agli atti anche il racconto dell’ex Kornelia Ski che ha fatto riferimento a episodi “preoccupanti”.

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica

"La bambina è in Corsica senza la madre e senza la tata che è stata licenziata su due piedi". A parlare a Fanpage.it è l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, legale di Sara Soldati, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, con il quale è in lotta per la gestione della figlia di 1 anno.

Dopo le denunce per sottrazione di minore e per violenza privata e l'indagine aperta dalla Procura di Milano, la vicenda si è così complicata ulteriormente: secondo quanto sostenuto dalla madre, la bimba sarebbe stata portata in Corsica a bordo dello yacht dell'imprenditore senza che lei fosse informata dello spostamento.

Inoltre, nell'integrazione della denuncia presentata da Soldati, sono confluite anche le dichiarazioni rese da Kornelia Ski, ex compagna di Del Vecchio, che avrebbe raccontato agli investigatori alcuni episodi ritenuti "preoccupanti" relativi proprio alla gestione della bambina durante la permanenza sull'imbarcazione.

La denuncia per sottrazione di minore

Tutto inizia lo scorso 14 luglio quando Sara Soldati ha presentato una denuncia ai carabinieri sostenendo che l'ex compagno avrebbe trattenuto con sé la figlia oltre i tempi concordati, impedendole di vederla. Secondo la ricostruzione della donna, la bambina avrebbe dovuto fare rientro dopo un periodo trascorso con il padre, ma Del Vecchio avrebbe deciso di prolungare la permanenza senza il suo consenso, interrompendo – di fatto – i contatti tra madre e figlia.

Da quella denuncia ha preso il via l'indagine della Procura di Milano che iscrive Leonardo Maria Del Vecchio nel registro degli indagati con l'ipotesi di sottrazione di minore. La difesa dell'imprenditore, però, ha respinto ogni accusa, sostenendo che non vi sia stata alcuna sottrazione e ribadendo che Del Vecchio avrebbe agito nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti tra i genitori per la gestione della figlia.

Proprio quell'accordo, però, è uno dei principali punti di scontro tra i due. Secondo i legali dell'imprenditore, l'intesa privata disciplinerebbe in maniera chiara i tempi di permanenza della bambina con ciascun genitore e sarebbe tuttora pienamente efficace. Di diverso avviso Sara Soldati e l'avvocata Bernardini De Pace che ritengono, invece, quell'accordo non più valido. La donna ha, infatti, sostenuto di averlo firmato in una situazione di forte squilibrio e pressione psicologica e ha annunciato l'intenzione di chiederne l'annullamento davanti al giudice, sostenendo che non garantirebbe un'adeguata tutela della minore. "Anche ammesso fosse valido, l'accordo prevede che lui non possa stare da solo con la bimba più di 5 giorni", ha riferito a Fanpage.it l'avvocata.

La seconda denuncia per violenza privata

Lo scontro tra i due si è poi intensificato nei giorni successivi con una seconda denuncia. Questa volta l'ipotesi di reato è quella di violenza privata e riguarda quanto sarebbe accaduto a Porto Cervo, in Sardegna, dove Del Vecchio si trovava a bordo del suo yacht No Rush.

Secondo la versione fornita da Soldati, dopo giorni di richieste le sarebbe stato finalmente consentito di salire sull'imbarcazione per vedere la figlia, ma avrebbe potuto trascorrere con lei soltanto pochi minuti, senza la possibilità di allontanarsi dallo yacht o di restare da sola con la bambina. Poi, stando sempre a quanto riferito dai legali di Soldati, la nonna avrebbe "strappato la bambina dalle braccia" della madre e l'avrebbe portata lontana. Anche queste accuse vengono respinte dalla difesa dell'imprenditore che parla di una ricostruzione dei fatti completamente infondata.

Del Vecchio in Corsica con la figlia

Nelle ultime ore, infine, la vicenda si è arricchita di un nuovo capitolo. Stando all'integrazione della denuncia presentata da Soldati a Tempio Pausania, dopo aver lasciato la Sardegna a bordo del No Rush, Del Vecchio avrebbe portato la figlia in Corsica senza informare la madre né concordare con lei lo spostamento. Secondo la ricostruzione fornita dai legali di Soldati, il trasferimento rappresenterebbe un'ulteriore violazione degli accordi esistenti tra i genitori e aggraverebbe la situazione già al centro dell'indagine per presunta sottrazione di minore.

La madre della bambina ha sostenuto che il viaggio e il successivo trasferimento sull'isola sarebbero avvenuti senza un confronto preventivo e senza che lei fosse messa nelle condizioni di conoscere con precisione dove si trovasse la figlia. Da qui la nuova preoccupazione espressa dai suoi legali, secondo cui la minore sarebbe stata portata lontano dal contesto abituale e sottratta alla possibilità di un contatto regolare con la madre.

Il racconto dell'ex Kornelia Ski

All'interno dell'integrazione della denuncia sarebbero, inoltre, state inserite le dichiarazioni di Kornelia Ski, anche lei ex compagna di Del Vecchio, che avrebbe deciso di riferire agli investigatori alcuni episodi a cui avrebbe assistito durante la sua permanenza sullo yacht No Rush.

Secondo quanto sarebbe riportato nella denuncia, Ski avrebbe fatto riferimento alla gestione quotidiana della minore a bordo dell'imbarcazione, ricordando specifici episodi in cui, a suo giudizio, il comportamento del padre avrebbe destato preoccupazione. Circostanze che la madre ha ritenuto indicative di una gestione "non adeguata" della figlia. La difesa di Del Vecchio, invece, ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che gli episodi descritti siano stati interpretati in modo distorto.