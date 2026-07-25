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Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore: la denuncia partita dall’ex compagna

Leonardo Maria Del Vecchio è stato denunciato per sottrazione di minore e violenza privata da parte dell’ex fidanzata Sara Soldati, con cui ha avuto una bimba che oggi ha un anno.
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A cura di Ilaria Quattrone
Leonardo Maria Del Vecchio (foto da LaPresse)
Leonardo Maria Del Vecchio (foto da LaPresse)

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore e violenza privata. A denunciarlo è stata la sua ex compagna Sara Soldati. I due hanno una figlia di un anno. Soldati accusa Del Vecchio di aver portato la bimba con sé sul lussuoso yacht di 72 metri, il "No rush", per due settimane senza darle notizie né la possibilità di stare con lei nonostante gli accordi presi tra loro.

La modella 26enne è difesa dall'avvocata Annamaria Bernardini De Pace e dal legale Luca Procaccini. Del Vecchio è difeso dall'avvocata Daniela Missaglia.

Fino a poco tempo fa, i due avrebbero avuto in rapporto pacifico e avrebbe gestito la piccola sempre in modo civile. Tanto che al primo compleanno della bimba, tenutosi il 3 luglio, si sono ritrovati insieme a Montecarlo proprio per celebrarlo. Nei giorni successivi, la donna avrebbe potuto vedere la figlia sempre a bordo dello yacht di proprietà di Del Vecchio. Qualche giorno più tardi, il 9 luglio, quando si è recata al porto, non ha più trovato l'imbarcazione.

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A quanto pare, il rampollo di Luxottica avrebbe salpato verso Forte dei Marmi, poi l'isola d'Elba e infine la Sardegna dove ha buttato l'ancora a Cala di Volpe. Avrebbe portato con sé la piccola e non l'avrebbe comunicato alla madre, che non ha potuto contattare la piccola né ricevere foto. Soldati ha quindi sporto denuncia a Milano per sottrazione di minore. Sul caso indaga la pubblico ministero Letizia Mannella insieme alla magistrata Chiara Reale.

Dopo questa denuncia, la donna il 24 luglio è andata in Sardegna per vedere la figlia che avrebbe potuto vedere solo pochi minuti. La donna sarebbe quindi andare a presentare querela per violenza privata ai carabinieri di Porto Cervo. La versione di Soldati è stata smentita da Del Vecchio, che invece dice di averle consentito di rimanere sull'imbarcazione o di andare via con la piccola in sicurezza.

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