Caso escort a Milano, dalle chat emergono serate “all inclusive” a 12mila euro e un catalogo con foto delle ragazze

Poteva costare anche 12mila euro una serata “all inclusive” offerta dalla Ma.De. di Cinisello Balsamo (Milano) ai propri clienti. Le ragazze-immagine sarebbero state proposte mediante un catalogo di foto prese da Instagram. Tra loro, ci sarebbe stata anche la 17enne che nel 2020 avrebbe trascorso la notte con il calciatore Alessandro Bastoni.

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Una sola serata "all inclusive" offerta dalla Ma.De. Luxury Concierge di Cinisello Balsamo poteva costare anche 12mila euro. La cifra è emersa nell'indagine della Procura di Milano sull'agenzia specializzata ufficialmente nell'organizzazione di cene di lusso per clienti facoltosi e, secondo l'accusa, anche di post-cene animate da escort e droga del palloncino. Tutto sarebbe stato organizzato via chat WhatsApp, come quella che avrebbe intrattenuto il calciatore Alessandro Bastoni con il pr Alessio Salamone dal 2020 al 2026 con oltre 3mila messaggi scambiati. Una delle ragazze proposte al difensore dell'Inter, però, era minorenne all'epoca dell'incontro e, sebbene lei neghi si sia consumato un rapporto sessuale, questo ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di prostituzione minorile.

Il catalogo di ragazze-immagine proposto ai clienti

L'indagine della procuratrice aggiunta Bruna Albertini e della pm Rosaria Stagnaro ha portato lo scorso 20 aprile all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per Deborah Ronchi, titolare della Ma.De. per il suo compagno, Emanuele Buttini e per i pr Salamone e Amilton Luan Fraga Luz. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, ora anche minorile.

Stando a quanto emerso finora dalle indagini, la Ma.De. si occupava di organizzare le serate per calciatori, anche di Serie A e di squadre non milanesi, e imprenditori facoltosi. Si parlava di cene in sale riservate di locali di lusso, o comunque prestigiosi di Milano e di ragazze-immagine chiamate a far loro compagnia. Ragazze che, secondo gli inquirenti, Salamone presentava ai clienti mediante una specie di catalogo digitale fatto di immagini prese dai loro profili Instagram e inviato ai clienti con tanto di numero di telefono. Sempre secondo chi indaga, spesso l'esperienza non terminava con la cena, ma erano previste anche notti in alberghi a 5 stelle o in appartamenti messi a disposizione dalla stessa agenzia insieme a escort. Il tutto a costi esorbitanti, anche 12mila euro a serata.

La notte del luglio 2020 di Bastoni

Scavando proprio tra le chat degli indagati, gli inquirenti hanno trovato scambi tra Salamone e Bastoni risalenti al luglio 2020 nei quali il pr avrebbe proposto la ragazza, all'epoca 17enne, per una serata "tutto compreso". Nei giorni scorsi la giovane, ora 23enne, è stata convocata in Procura per essere interrogata come testimone. All'inizio pensava che le contestassero i circa cento euro che incassava per partecipare come ragazza-immagine alle cene con calciatori e imprenditori, ma in realtà le sono state fatte domande in merito a quanto accaduto tra il 9 e il 10 luglio 2020.

Secondo gli inquirenti, la ragazza avrebbe trascorso la notte con Bastoni, all'epoca 21enne, e avrebbe avuto un rapporto sessuale con lui a pagamento. La giovane, invece, ha ammesso di aver dormito a casa del calciatore, ma ha negato sia il rapporto sessuale sia di aver ricevuto denaro da lui. Anche l'avvocato Salvatore Scuto, che difende Bastoni, ha escluso "categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne".