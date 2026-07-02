Indagato per prostituzione minorile, Alessandro Bastoni non si presenterà all’interrogatorio in Procura

Alessandro Bastoni era atteso domani, venerdì 3 luglio, in Procura per l’interrogatorio davanti agli inquirenti titolari dell’indagine a suo carico per prostituzione minorile. Attraverso il suo avvocato, il difensore dell’Inter ha fatto sapere che non si presenterà, avvalendosi così di fatto della facoltà di non rispondere.

Alessandro Bastoni (foto da Getty Images)

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Alessandro Bastoni non si presenterà in Procura a Milano per l'interrogatorio. Il calciatore ha già comunicato la decisione alla pm Rosaria Stagnaro e all'aggiunta Bruna Albertini attraverso il suo avvocato, Salvatore Scuto. Lo stesso legale aveva dichiarato come l'invito a comparire ricevuto lo scorso 30 giugno fosse "al buio" e che né lui né lo stesso calciatore, indagato per prostituzione minorile, sapessero "nulla delle indagini". Non presentandosi all'interrogatorio, di fatto Bastoni si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Intanto, oggi i militari del nucleo polizia Economico finanziaria della guardia di finanza di Milano hanno sentito come testimoni i calciatori Daniel Maldini, centrocampista dell'Atalanta e figlio dello storico capitano del Milan, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. I due non sono indagati, così come nemmeno Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal, che domani è atteso per essere ascoltato anche lui come testimone.

Le audizioni rientrano tutte nell'indagine della Procura di Milano che vede al centro un presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche minorile, che sarebbe stato gestito da Ma.De. Luxury Concierge di Cinisello Balsamo. L'inchiesta, originariamente concentrata sui due titolari dell'agenzia e i loro collaboratori, si è allargata il 30 giugno con l'iscrizione sul registro degli indagati di Alessandro Bastoni per prostituzione minorile.

Il difensore dell'Inter e della Nazionale, infatti, è accusato di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 17 anni in cambio di denaro nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2020. A organizzare l'incontro, secondo gli investigatori, sarebbe stato un collaboratore della Ma.De. il quale parlava direttamente con Bastoni tramite WhatsApp. La stessa giovane, oggi 23enne, ha negato ogni ricostruzione degli inquirenti, dichiarando di non aver fatto la escort, di non aver avuto un rapporto sessuale con Bastoni e di non aver ricevuto del denaro da lui.