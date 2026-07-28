Leonardo Maria Del Vecchio ha riaccompagnato la figlia dalla madre: l’incontro a Porto Cervo

L’imprenditore – denunciato dalla ex compagna e madre di sua figlia per sottrazione di minore – ha riaccompagnato oggi la bimba alla madre “rispettoso del provvedimento del giudice”, come ha detto l’avvocata della donna. L’incontro a Porto Cervo.

Leonardo Maria Del Vecchio (foto da LaPresse)

Leonardo Maria del Vecchio – indagato per sottrazione di minore – ha riaccompagnato la figlia dalla madre, la ex Sara Soldati, che ha incontrato al porto di Porto Cervo, in Sardegna, alle 17.30 di oggi, martedì 28 luglio. A confermarlo Annamaria Bernardini De Pace, legale di Soldati: "Sono molto contenta, è stato rispettoso del provvedimento del giudice", ha detto. Adesso la piccola trascorrerà un periodo di vacanza con la madre, almeno fino al 10 agosto, quando si terrà l‘udienza davanti al giudice civile per discutere, su richiesta di Sodati, le modalità di affidamento.

Tutto è cominciato qualche settimana fa quando Sara Soldati, ex compagna di Del Vecchio, ha denunciato l'imprenditore per aver portato la loro figlia a bordo del suo yacht, senza che lei sapesse nulla. Così la donna, allarmata, ha presentato un esposto alla procura di Milano che ha portato all'iscrizione dell'imprenditore nel registro degli indagati per l'ipotesi di sottrazione di minore.

Nei giorni successivi quindi la donna avrebbe raggiunto lo yacht dell'imprenditore, attraccato a Cala di Volpe, in Sardegna, per vedere la piccola. Come spiegato però a Fanpage.it dall'avvocata della donna, Annamaria Bernardini De Pace, questa avrebbe potuto vedere la bambina soltanto per pochi minuti e sempre alla presenza di altre persone, senza poter rimanere sola con lei. Motivo per cui è scattata una seconda querela, presentata ai carabinieri di Porto Cervo, con l'accusa di violenza privata. Contestualmente alla denuncia sarebbero state riportate anche le dichiarazioni di Kornelia Ski, anche lei ex compagna di Del Vecchio, che avrebbe fatto riferimento a episodi legati alla gestione della piccola sullo yacht.

Dall'altra parte si è fatta invece avanti la difesa di Del Vecchio sostenendo che l'imprenditore abbia sempre rispettato gli accordi tra le parti dando a Soldati la possibilità di trascorrere del tempo con la figlia in un luogo ritenuto sicuro.