Caso Del Vecchio-Soldati, la bimba lascia il San Raffaele e torna a casa: è scontro per le visite

La figlia di Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati ha lasciato il San Raffaele: si trova con la nonna nell’appartamento della madre a Milano. È scontro tra i legali dei genitori per la gestione della figlia.

Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio

"La figlia di Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati si trova con la nonna nell'appartamento della madre a Milano dove il padre potrà andare a trovarla". A riferirlo è Annamaria Bernardini de Pace, legale dell'ex compagna dell'imprenditore, indagato per sottrazione di minore, che si trova ricoverata da qualche giorno all'ospedale San Raffaele. La bambina di un anno ha quindi lasciato la struttura sanitaria, ma sulla gestione della minore si è acceso immediatamente un nuovo scontro tra i difensori dei due genitori.

Dal ricovero alle visite alla figlia

Secondo quanto appreso, Sara Soldati si è recata al San Raffaele perché le sue condizioni di salute erano tanto gravi da costringerla a lasciare la Sardegna e raggiungere Milano in aereo. La legale ha spiegato di aver fatto predisporre una stanza con un lettino per la bambina e uno per la nonna materna, arrivata da Bologna, aggiungendo che la sua assistita non avrebbe raggiunto subito la propria abitazione perché non avrebbe avuto il tempo di organizzare il servizio di sicurezza che, a suo dire, il padre pretenderebbe fosse sempre presente.

L'avvocata ha, inoltre, riferito che durante la breve visita di Leonardo Maria Del Vecchio in ospedale, i due genitori avrebbero trovato un'intesa per consentire all'imprenditore di vedere la figlia. "Sara gli ha consentito di vederla sia oggi che domani", ha affermato Bernardini de Pace, ricordando che il provvedimento del giudice colloca in via esclusiva la bambina presso la madre fino al 10 agosto e consente al padre di sentirla quotidianamente in videochiamata per alcuni minuti.

Una ricostruzione che i legali di Leonardo Maria Del Vecchio, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno, però, respinto punto per punto. "Non risponde al vero che avremmo trovato un accordo", hanno scritto in una nota, negando sia l'esistenza di un'intesa sulla permanenza della bambina con la nonna materna nell'appartamento milanese, sia quella che avrebbe consentito alla piccola di trascorrere la notte in una stanza d'ospedale. Secondo i difensori dell'imprenditore, la controparte avrebbe inizialmente comunicato anche al curatore nominato dal Tribunale che la bambina si trovasse già nell'abitazione di Milano, mentre in realtà avrebbe trascorso la notte al San Raffaele. Per questo motivo hanno annunciato iniziative nelle sedi competenti sia per le dichiarazioni ritenute diffamatorie sia per le modalità con cui la minore avrebbe viaggiato da Olbia a Milano e avrebbe pernottato in ospedale.

In una seconda nota, Missaglia e Aiello hanno poi accusato la difesa di Soldati di alimentare il conflitto attraverso una "rappresentazione costruita per i giornali e per i social", sostenendo che la narrazione proposta venga puntualmente smentita dai fatti. "Questa vicenda non è una serie televisiva", hanno concluso i due legali, ribadendo che sarà il giudice a valutare esclusivamente gli elementi raccolti nel procedimento. Nel frattempo, prosegue il contenzioso tra i due ex compagni sull'affidamento della figlia.