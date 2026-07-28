Chi è Sara Soldati, ex compagna di Leonardo Del Vecchio: la carriera da modella e la partecipazione al GF

Sara Soldati, 26 anni, ex modella e influencer, è la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio. Insieme hanno avuto una figlia, Bianca, di un anno. La bambina è al centro di alcune vicende legali tra i genitori: la donna ha denunciato il padre per sottrazione di minore e lui ha l’ordine di restituirgliela entro oggi (28 luglio).

Sara Soldati ha 26 anni ed è una ex modella e influencer, in passato concorrente del Grande Fratello Vip. Ha avuto una relazione con Leonardo Maria Del Vecchio per diversi anni, imprenditore e figlio del fondatore di EssilorLuxottica. Nel 2025 sono diventati genitori di Bianca, che ha da poco compiuto un anno. Oggi, 28 luglio, l'imprenditore dovrà restituire alla donna la figlia dopo l'accusa di sottrazione di minore arrivata dalla stessa Soldati.

Chi è Sara Soldati, modella ed ex concorrente del Grande Fratello

Nata a Bologna nell'agosto del 1999, Sara Soldati ha 26 anni e quando ne aveva 16 si è trasferita a Milano per inseguire il sogno della moda. Ha lavorato prima come modella ed è poi arrivata al mondo della tv, dove ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip nel 2020. In realtà, il reality all'epoca condotto da Alfonso Signorini non è stata la sua prima esperienza televisiva: era già apparsa nel programma CR4-La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti come concorrente di ‘Stalent', uno show interno allo show stesso.

Sara Soldati, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio

La storia con Leonardo Del Vecchio

Non si hanno molte informazioni sulla storia d'amore tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati. I due si conoscerebbero da circa 8 anni, da ancora prima che l'ex modella entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. La loro non è stata una relazione raccontata sui social ma vissuta piuttosto lontana dagli obbiettivi, nonostante i paparazzi continuassero a immortalarli insieme in diverse occasioni. Non si conoscono con certezza nemmeno le cause della rottura e quelle che hanno portato il loro rapporto a precipitare sempre di più, fino alla denuncia di Soldati per sottrazione di minore a metà luglio. Nel 2024 avevano condiviso la notizia che presto sarebbero diventati genitori e nel 2025 è nata Bianca, la loro prima figlia.

I problemi giudiziari per l’affido della figlia

Lo scorso 14 luglio Sara Soldati ha denunciato l'ex compagno Leonardo Maria Del Vecchio per sottrazione di minore e violenza privata nei confronti della loro figlia di un anno. La modella ha accusato l'uomo di aver portato la bambina con sé sul suo yacht di lusso per due settimane senza averle dato alcuna notizia o la possibilità di passare del tempo con lei. Secondo quanto sostiene la mamma, la bimba sarebbe stata portata in Corsica a bordo dello yacht dell'imprenditore senza che lei fosse informata dello spostamento.

"La bambina è in Corsica senza la madre e senza la tata che è stata licenziata su due piedi", aveva spiegato a Fanpage.it l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, legale di Sara Soldati. La difesa dell'imprenditore ha però respinto ogni accusa, sostenendo che non ci sia stata alcuna sottrazione e ribadendo che Del Vecchio avrebbe agito nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti tra i genitori per la gestione della figlia.