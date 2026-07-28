Totti-Ilary, svolta in tribunale: Iovino conferma il tradimento, ridotto di 1600 euro il mantenimento

Prosegue la disputa legale sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Tribunale di Roma ha disposto una riduzione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex calciatore, accogliendo l’istanza difensiva legata all’indipendenza dei figli maggiori. Sullo sfondo resta il nodo dell’addebito di colpa, appesantito dalle ultime deposizioni di Cristiano Iovino.

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La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a muoversi su due binari paralleli e divergenti. Da un lato c'è la dimensione patinata dei social network, dove l'ex capitano della Roma si mostra sereno insieme alla compagna Noemi Bocchi e tutti loro figli in vacanza ai Caraibi; dall'altro c'è l'aula giudiziaria, dove ogni dettaglio della fine del matrimonio viene ponderato con provvedimenti ad hoc. L'ultimo sviluppo arriva dal Tribunale civile di Roma. Il giudice Gianluca Gelso ha accolto quasi interamente le richieste avanzate dall'avvocato di Totti, Antonio Conte, disponendo una riduzione dell'assegno di mantenimento mensile che l'ex numero 10 della Roma deve versare alla conduttrice. Dalla cifra iniziale di 12.500 euro al mese, stabilita nell'aprile del 2023 dal primo giudice della causa, la somma complessiva scende ora a 10.900 euro: ben 1.600 euro mensili in meno, dunque, rispetto alla cifra precedente.

L'autosufficienza di Cristian e Chanel: la motivazione del taglio

Il motivo del taglio deciso dal giudice è molto semplice: la vita dei tre figli della coppia è cambiata. Il tribunale ha infatti tenuto conto del fatto che il primo figlio, Cristian, è ormai indipendente dal punto di vista economico, dato che lavora come dirigente nella scuola calcio di famiglia, la Totti Soccer School a Ostia Antica. Discorso simile per la secondogenita Chanel: a 19 anni lavora già con i social come influencer e ha partecipato al programma Pechino Express, guadagnandosi così una certa autonomia finanziaria. Proprio sulla parte di assegno che riguarda Chanel, il giudice deciderà nella prossima udienza del 16 ottobre. In quel giorno, un perito nominato dal tribunale presenterà una perizia dettagliata sui conti e sui patrimoni di Totti e Ilary, mentre per ora i soldi dell'assegno servono soprattutto per la figlia più piccola, Isabel, che ha 10 anni.

La versione di Cristiano Iovino

Oltre ai soldi, in tribunale si gioca la partita più delicata: stabilire di chi sia la colpa della fine del matrimonio. Su questo punto, la posizione dell'ex capitano della Roma è stata rafforzata dalle parole di Cristiano Iovino. Il personal trainer, chiamato a testimoniare nei mesi scorsi, ha confermato anche davanti ai giudici quello che aveva già raccontato all'inizio del 2024, ammettendo di aver avuto una relazione con la conduttrice. Una versione che smentisce quanto detto da Ilary Blasi nel suo docufilm Unica, dove parlava solo di un semplice caffè preso insieme. Le parole di Iovino diventano così fondamentali per capire a chi il giudice addebiterà la responsabilità della separazione.

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Il contrasto con la vita privata

Le tensioni giudiziarie fanno da contrasto con l'immagine che i due ex coniugi mostrano sui social. Se Ilary Blasi pensa al futuro e alle nozze con il compagno Bastian Muller in attesa che il divorzio sia ufficiale, Totti si mostra felice in famiglia. Proprio in questi giorni, l'ex calciatore si è concesso una vacanza alle Isole Turks e Caicos, ai Caraibi, insieme alla compagna Noemi Bocchi. A fare il giro del web è stata la foto che li ritrae tutti insieme sorridenti: Totti e Noemi con i tre figli di lui (Cristian, Chanel e Isabel) e i due figli di lei (Sofia e Tommaso). Uno scatto che sembra fatto apposta per allontanare le voci di crisi e le tensioni tra la donna e i figli grandi dell'ex calciatore. D'altronde, non è la prima volta che Fanpage.it sottolinea la discrepanza tra la vita patinata mostrata sui media e un contesto privato tutt'altro che sereno: la tendenza era stata già abbondantemente dimostrata da Ilary in occasione dell'uscita della sua serie su Netflix, in cui il tentativo di rappresentare la sua "vita vera" era risultato decisamente poco riuscito.