Spoiler su Cristian e Soraya dopo Temptation: “Lui frequenta la single Flavia, lei ha scelto di restare sola”

Alcune indiscrezioni anticipano il finale del percorso tra Cristian e Soraya dopo Temptation Island 2026: i due avrebbero lasciato separati il programma e lui starebbe frequentando la single Flavia Punzo. La romana avrebbe scelto di non proseguire la conoscenza con Dimitri.

La coppia formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta è stata senza dubbio una delle più discusse a Temptation Island 2026 e, in attesa del falò di confronto finale che andrà in onda la prossima settimana, l'epilogo sulla loro storia è ancora incerto. Sul web, tuttavia, sono cominciate alcune indiscrezioni: se sul piano sentimentale le loro strade si sarebbero divise, infatti, Cristian starebbe continuando a lavorare nell'azienda del padre dell'ex fidanzata.

L'indiscrezione su Cristian e Soraya dopo Temptation Island

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla conclusione del loro percorso, i due avrebbero abbandonato il programma da single dopo un falò di confronto intenso. Una decisione che avrebbe poi trovato conferma nei comportamenti tenuti a riprese ultimate. Cristian avrebbe infatti scelto di proseguire i contatti con la single Flavia Punzo, conosciuta all'interno del villaggio. Tra i due ci sarebbero stati diversi incontri lontani da sguardi indiscreti, compresa una visita del ragazzo a Napoli, città d'origine della tentatrice, vissuta con riserbo per rispettare le tempistiche di messa in onda delle puntate. Di contro, Soraya avrebbe preferito declinare i tentativi di riavvicinamento da parte del single Dimitri, scegliendo di concentrarsi su se stessa e di rimanere da sola.

La decisione sul lavoro: "Cristian resta nell'azienda del padre di lei"

A sorprende, tuttavia, è quanto emerge sulla situazione lavorativa del giovane. Durante il programma, le affermazioni di Soraya sul sostegno economico fornito dalla sua famiglia al fidanzato avevano sollevato non poche polemiche sui social, dove in molti avevano difeso Cristian. La rottura sentimentale, però, non avrebbe intaccato il suo impiego. Nonostante la fine del fidanzamento, infatti, Cristian starebbe continuando a lavorare regolarmente nell'azienda gestita dai genitori dell'ex. Nessun licenziamento, dunque, e nessuna dimissione volontaria: persone vicine all'ex coppia avrebbero riferito che i rapporti tra il ragazzo e la famiglia di Soraya sarebbero rimasti civili e distesi.