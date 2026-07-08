Temptation Island 2026, chi sono Cristian Mascolino e Soraya Sabetta: età, lavoro e profili Instagram

Cristian Mascolino e Soraya Sabetta sono una delle coppie di Temptation Island 2026. I due stanno insieme da un anno e otto mesi, ma lei non è soddisfatta del loro rapporto, tanto da scrivere al programma. Entrambi lavorano nell’azienda di famiglia della 23enne che ha già fatto parlare di sé nel reality.

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Cristian Mascolini e Soraya Sabetta sono una delle coppie di Temptation Island 2026. I due stanno insieme da un anno e otto mesi, ma a manifestare dubbi sulla loro relazione è la ragazza che, infatti, ha scritto al programma. Lei non è soddisfatta del loro rapporto e lo ha manifestato anche parlando con alcuni dei single che ha trovato nel villaggio delle fidanzate, lui invece rigetta completamente le sue rimostranze.

Chi sono Cristian e Soraya a Temptation Island

Soraya Sabetta ha 23 anni, romana, lavora nell'azienda di suo padre, che stando a quanto reperito online si occupa de "l'assunzione, la gestione e la cessione di partecipazioni e interessenze in societa', enti, imprese, consorzi italiani ed esteri, nonché di aziende o rami di aziende allo scopo di stabile investimento e non del collocamento e, dunque, non nei confronti del pubblico". Nella stessa azienda lavora anche il suo fidanzato, Cristian, che di anni ne ha 28 anni. Soraya, che si trova su Instagram con il profilo @sorayasabetta pur non essendo particolarmente attiva sui social, è seguita da circa 16mila persone. Il fidanzato, invece, il cui profilo Instagram è @cristian.mascolino, ha un seguito di 27mila persone.

La storia d’amore tra Cristian e Soraya

Cristian e Soraya stanno insieme da un anno e otto mesi, ma la loro relazione sembra stia attraversando un momento di stallo, avvertito soprattutto dalla 23enne che, infatti, anche nel video di presentazione realizzato per la trasmissione ha ribadito di non essere soddisfatta del loro rapporto. Dice che lui lamenta il non avere abbastanza soldi, ma poi si gratifica facendo acquisti personali, come una maschera di Spiderman, preferendoli ad attività da fare insieme. Sebbene non siano mancati, da parte di lei, degli slanci nei suoi confronti. Il 28enne, dal canto suo, però non è d'accordo con quanto detto dalla compagna.

Il percorso a Temptation Island

La loro è una delle coppie di cui si è iniziato a parlare all'interno del programma. Soraya ha dichiarato di provare fastidio nello stare accanto a Cristian: "Non lo sopporto" ha detto, aggiungendo che il più delle volte è stata lei a doverlo aiutare economicamente, pagandogli fitto e bollette e sostenendo: "Credo che lui stia con me solo per convenienza". Intanto nel villaggio delle fidanzate la 23enne si è avvicinata a uno dei single, che già conosceva al di fuori del reality e con cui c'è stata subito una certa complicità. Cristian, dal canto suo, smentisce quanto detto dalla fidanzata, dicendo di aver chiesto aiuto economico solo una volta e commentando i suoi comportamenti senza nascondere la delusione: "Non mi sarei mai aspettato quello che ha detto. Mi fa schifo, tutti la guardano".