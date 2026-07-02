Gabriele geloso di Sara scappa dal villaggio di Temptation Island per parlare col single Andrea: “Hulk sei un cogl**ne”

Gabriele scappa dal villaggio dei fidanzati di Temptation Island per andare dal single Andrea, al quale la sua fidanzata Sara si è particolarmente avvicinata. Poi, infuriato per aver visto alcune cose, chiede il falò di confronto.

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Hanno già fatto parlare di loro sin dalla prima puntata, figurando come la prima coppia tossica di Temptation Island, ma i nomi di Gabriele e Sara sono rimbalzati sui social anche per il video hard che è emerso in quest'ultima settimana e che ha messo in discussione anche la trasmissione dei contenuti che li riguardavano. Nella puntata di mercoledì 1° luglio, però, un blocco è stato dedicato proprio alla loro storia, con risvolti del tutto inaspettati.

Gabriele si infuria per i video di Sara

I video per Gabriele non sono affatto pochi ed è evidente come Sara stia pian piano prendendo confidenza con il single Andrea: "Io non so cosa dire, mi tremano le gambe ve lo giuro. Lei si basa sulle vecchie cose, ha sempre una scusa per non credere che io sia cambiato" dice una volta uscito dal capanno: "Questa è Sara che non ho mai conosciuto, quella che va a ballare senza di me" commenta. L'avvicinamento tra Sara e Andrea è sempre più evidente, tra balli, chiacchierate che fanno innervosire Gabriele, che si sfoga con gli altri fidanzati:

Era meglio un anno fa quando io ero super geloso e lei non poteva mettere nemmeno una storia su Instagram. Lei voleva andare in vacanza con le amiche, mi angoscia questa cosa. La mia Saretta fa ste robe. È follia pura. Faccio un delirio, non ha capito con chi sta. Io non chiedo il falò di confronto, piuttosto muoio.

A Sara vengono mostrati i commenti del suo fidanzato, che lei smentisce all'istante: "Io al di fuori di lui non ho vita. Gli dà fastidio se una volta a settimana voglio mangiare con le mie sorelle, mio fratello e i miei genitori". Soraya la fa riflettere ed esordisce dicendo: "Sei di sua proprietà".

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I video per Gabriele non finiscono, anzi, assistere a una determinata scena lo manda su tutte le furie. Sara chiede di fare un bagno di notte, il suo sogno più grande che, però, sembra che Gabriele non voglia esaudire. Il bagno di notte, quindi, si fa. Sara e Andrea sono sempre più complici, lei si avvicina per fargli un messaggio e anche lui gliene fa uno particolarmente intenso, tanto che Gabriele non riesce più a contenere la rabbia. Si alza di scatto, si lascia il capanno alle spalle e corre senza sosta per arrivare nella parte del resort dedicata alla fidanzate. L'obiettivo è uno, parlare con il suo rivale. Gabriele corre senza mai fermarsi, per poi arrivare sulla spiaggia: "Voglio parlare con lui, non con lei" dice parlando del single e rivolgendosi a lui dice: "Hulk vieni. Non stare lì a guardare fraté. Sei un povero coglione, hai 65 anni hai. Solo questo gli volevo dire".

Gabriele chiede il falò di confronto

Tornando, tristemente, verso il suo villaggio senza aver potuto parlare con Andrea, Gabriele riflette sul da farsi e chiede il falò di confronto: "Ho esagerato, sto diventano una persona che non sono io". Tutto è pronto per il falò e Bisciglia chiede i motivi che l'hanno spinto a fare questa richiesta, ricevendo in risposta: