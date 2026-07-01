Chi sono Gabriele Govoni e Sara Palumbieri a Temptation Island: età, lavoro e profili Instagram

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Fidanzati da 6 anni e mezzo, vivono insieme da 2 e hanno 25 anni. Lui è un barman, lei ha un centro estetico. Il ragazzo è inoltre figlio di Gianni Govoni, ex cavaliere olimpico. La loro coppia arriva in crisi, messa a dura prova dalla gelosia di lui.

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Gabriele Govoni e Sara Palumbieri sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Fidanzati da 6 anni e mezzo, vivono insieme da 2 e hanno 25 anni. Lui è un barman, lei ha un centro estetico. Il ragazzo è inoltre figlio di Gianni Govoni, ex cavaliere olimpico che ha partecipato alle Olimpiadi due volte e che oggi gestisce un’accademia di equitazione. Non a caso anche lui è un appassionato di cavalli, anche quelli delle macchine.

Gabriele e Sara: anni, lavoro e profili IG

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri sono fidanzati da più di 6 anni e vivono insieme a Chiasso. Il ragazzo ha 25 anni, è originario di Milano e lavora come barman, mentre lei è titolare di un centro estetico a Seregno e ha la stessa età del compagno. A scrivere al programma è stato il 25enne perché è sicuro che lei lo abbia tradito. Nel video di presentazione, infatti, aveva raccontato: "Ho trovato delle chat sul suo telefono, lei nega tutto ma io ho la convinzione che mi abbia tradito". Il profilo Instagram di Gabriele Govoni è dongovo__ , mentre quello di Sara Palumbieri è xaras.j .

La convivenza di 2 anni e la gelosia

Fidanzati da 6 anni, Gabriele e Sara si sono resi protagonisti fin dalla prima puntata di Temptation Island, andata in onda il 24 giugno. La gelosia è uno dei problemi della loro coppia, in particolare quella che il 25enne prova nei confronti della ragazza dopo aver visto alcune sue chat ed essere convinto che ci sia stato un tradimento. Al momento della presentazione dei tentatori, Gabriele si è mostrato fin da subito come "maschio tossico", "rimproverando" la compagna per aver ballato con il tentatore Andrea. Lei, poco dopo, si è sfogata sul loro rapporto: "Ad oggi penso che il nulla è meglio di quello che ho adesso. Sa solo alzare la voce, come è capitato spesso che pur di non farmi uscire con delle mie amiche, prenotasse viaggi e cene cosicché io non avessi modo di prendermi i miei spazi. È molto da una persona che pensa di poter comprare tutto con i soldi".

Il caso del video hard diffuso online

Poco dopo la prima puntata di Temptation Island, Gabriele e Sara sono finiti al centro delle polemiche per via di un loro video intimo diffuso sui social. Fanpage.it aveva contattato la produzione per avere spiegazioni a riguardo, che però aveva spiegato di non esserne a conoscenza. Poco dopo, i diretti interessati hanno pubblicato un video di scuse sui social, raccontando che il filmato risale a quattro anni fa, che era stato un errore e che lo avevano omesso "per vergogna". In lacrime, Sara ha commentato: "Vorrei che non venissero messi in dubbio 7 anni di vita con una persona".