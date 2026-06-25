Temptation Island, un video hard di Sara e Gabriele scuote il programma: “La produzione non sapeva nulla”

Sara e Gabriele, coppia di Temptation Island 2026, sarebbero i protagonisti di una live a luci rosse finita online. La produzione a Fanpage.it: “Non ne sapevamo nulla”. Il caso esplode sui social.

C'è una coppia, a Temptation Island, che nel giro di poche ore è passata dal racconto della gelosia in tv a tutt'altro tipo di esposizione. Sara e Gabriele, subito tra i protagonisti più discussi di questa edizione, sarebbero i due volti di una diretta a sfondo sessuale a pagamento, registrata e poi rimbalzata su una piattaforma per adulti, sulla quale risulta caricata due anni fa, e quindi sui social. Un cortocircuito che ribalta la storia andata in onda di lui "possessivo e geloso" e soprattutto che apre più di un interrogativo sulla coppia e su come quel materiale sia finito in rete.

Al momento il video caricato sulla piattaforma per adulti conta più di 546mila visualizzazioni.

Dalla narrazione in tv alla doppia vita in cam

In trasmissione la loro è la classica dinamica del fidanzato possessivo e della compagna che si sente ingabbiata. Gabriele si racconta innamorato e ferito, geloso al punto da imporre regole sui social alla compagna; Sara lamenta una relazione che la tiene chiusa in casa. Una sceneggiatura da reality che, alla luce di quanto circola in queste ore, suona oggi come una versione addomesticata della realtà.

Perché secondo le indiscrezioni rilanciate sui social e riprese da diverse testate, i due avrebbero alle spalle una produzione di contenuti per adulti molto più disinvolta del personaggio televisivo. Materiale che, nelle ultime ore, è uscito dal circuito a cui era destinato e ha iniziato a girare pubblicamente.

Una diretta a pagamento, non un semplice video

Il video descrive le cose in maniera precisa: non è un filmato confezionato, né tantomeno un video privato ma una live interattiva a pagamento, costruita sul dialogo continuo con un pubblico che invia denaro e richieste. Una dinamica da piattaforma in cam, in cui il compenso passa attraverso i token e gli spettatori orientano in tempo reale ciò che accade.

Lo lasciano intuire i passaggi in cui i due si rivolgono di continuo a chi guarda. "Show privato che lo facciamo venire tutti insieme: 500 token una bella scop*ta", si sente a un certo punto. E ancora, il riferimento esplicito alla platea collegata: "Abbiamo 700 persone che vogliono vederti con una sigaretta" dice lui a lei. Battute che fotografano la natura dell'evento: una performance a richiesta, pensata per un pubblico pagante e in diretta, non per diventare un video da condividere.

Ed è qui il nodo che pesa di più. Una cosa è esibirsi in una live a pagamento, un'altra è ritrovarsi quella stessa diretta registrata, spacchettata e rilanciata su un sito pirata e sui canali Telegram. Se le immagini sono state diffuse oltre quel contesto e senza il consenso dei due, la vicenda smette di essere gossip e diventa una possibile diffusione illecita di materiale intimo, con i protagonisti nel ruolo di parti lese.

La produzione: "Non ne sapevamo nulla"

Sul fronte del programma, l'entourage contattato in queste ore prende le distanze: la produzione, contattata da Fanpage.it, non sarebbe stata a conoscenza dei trascorsi della coppia e sulle questioni di questo tipo manterrebbe una soglia di attenzione alta.

Una linea che si inserisce in un quadro noto. Da tempo a Mediaset si parla di un orientamento netto, ricondotto a Pier Silvio Berlusconi, che punta a tenere fuori dalle produzioni del gruppo influencer e creator legati a piattaforme per adulti. Se confermato, l'arrivo di una coppia con un passato in cam dentro un titolo di punta come Temptation Island rappresenterebbe una falla nel meccanismo dei casting, oltre che un imbarazzo per la rete.