Gabriele è il primo ‘maschio tossico’ della nuova stagione di Temptation Island, Sara: “Il nulla è meglio di lui”

Prima puntata di Temptation Island, subito alta tensione tra Sara e Gabriele. Lei lo accusa di comprare amore e attenzioni con i soldi dei genitori e mette in dubbio il futuro della coppia.

Prima puntata di Temptation Island, prima sentenza. Gabriele è ufficialmente il "primo maschio tossico" della stagione, e l'abbiamo capito prima ancora che aprisse bocca, durante un ballo. Sara, venticinque anni come Gabriele, convive con lui da due anni, ma sono fidanzati da sei. Ma, come si evince dalle primissime battute, c'è qualche mancanza.

Il ballo con il tentatore e il rimprovero di Gabriele

La scena del ballo tra Sara e Lorenzo.

La miccia, dunque, è scattata già in fase di presentazione. Lorenzo, uno dei single, si offre per un ballo proprio con Sara, sotto lo sguardo di Gabriele. Lui prova a provocare il tentatore e, quando il momento finisce, fa pesare tutto sulla compagna: la ammonisce davanti agli altri. E il primo video nel pinnetu è proprio per lui.

Lo sfogo di Sara: "Pensa di poter comprare tutto con i soldi"

Davanti alle telecamere, Sara mette in fila tutto quello che non le torna del fidanzato. "Io sono stanca degli atteggiamenti di Gabriele, lo ritengo invadente, dettato da immaturità. Non espone mai cosa non gli piace e perché cosa gli ha dato esattamente fastidio. Sa solo alzare la voce, come è capitato spesso che pur di non farmi uscire con delle mie amiche, prenotasse viaggi e cene cosicché io non avessi modo di prendermi i miei spazi. È molto da una persona che pensa di poter comprare tutto con i soldi. Di comprare il mio tempo, il mio amore, le mie attenzioni, pensando che basti un viaggio ai Caraibi, una cena in cinquestelle, ma poi manca tutta la cornice. Abbiamo fatto un sacco di viaggi stupendi, ma l'unica cosa che mi importava tanto, che mi è rimasta qua, un momento romantico in spiaggia, la notte al chiaro di luna e in sette anni non siamo ancora riusciti ad avere un bagno notturno al chiaro di luna. Questo atteggiamento mi piace ancora meno, quando le cose che compra non arrivano dai suoi sforzi. Non lavorando i soldi non arrivano dalle sue tasche, ma dai suoi genitori. Una persona così non sono sicura di averla e volerla al mio fianco. Vorrei chi mi spronasse a fare sempre di più, non farmi sentire sbagliata se faccio di più".

Il punto, per lei, non sono i ristoranti stellati né i viaggi ai Caraibi. È la cornice che manca: il portafoglio, per giunta dei suoceri, al posto della cura.

"Il nulla è meglio di questo": la coppia è già in bilico

Sara va oltre il singolo episodio e ammette di volersi lasciare guardare dagli altri. "Nel periodo in cui siamo stati lasciati ho conosciuto persone e mi sono resa conto che tutte le mie richieste non sono così grandi e assillanti, perché persone affini a me esistono, mi sono resa conto di questo". Poi la frase che pesa più di tutte: "Una frase che mi dice sempre e che non mi piace per niente è che nessuno mi accetterebbe per come sono. Ad oggi penso che il nulla è meglio di questo che ho adesso".

Il viaggio nei sentimenti è cominciato da pochi minuti e ha già consegnato al pubblico il suo primo bersaglio: il fidanzato che scambia i ristoranti stellati per prove d'amore. Maschio tossico, prima firma della stagione.