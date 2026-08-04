Soraya di Temptation Island spiega perché al falò aveva il viso giallo: “Ero ustionata”

Non solo la storia naufragata con il fidanzato Cristian Mascolino, pure il trucco che l’ha fatta finire in meme degni dei Simpson. Soraya Sabetta ai falò aveva parti di volto completamente gialle, a tal punto da sollevare commenti e critiche sui social. Ed è lei oggi a incolpare il sole, nel tentativo di spiegare cosa sarebbe andato storto dietro le quinte.

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È pur vero che durante i falò di confronto la vita non sembrasse sempre a colori, ma con Soraya Sabetta è stata particolarmente severa. Non solo la storia naufragata con il fidanzato Cristian Mascolino, pure il trucco che l'ha fatta finire in meme degni dei Simpson. Parti di volto completamente gialle in più di un'occasione, a tal punto da sollevare commenti e critiche sui social. Ma che è successo dietro le quinte?

Soraya, il sole e un correttore di troppo

Con una palette professionale tra le mani, la protagonista di Temptation Island ha confessato ai suoi fan: "L'ho sempre usata fuori dal reality, cioè ho praticamente mangiato questa cialda, com'è possibile che lì io ero gialla?". Soraya non si spiega come mai, pur avendo scambiato il prodotto con compagne di viaggio come Sabrina, solo lei apparisse con queste imperfezioni sul viso. A un certo punto, messa alle strette dal fiume di commenti provenienti dalla community che ormai la segue da mesi, aspettando di potersi interfacciare con lei, la colpa è ricaduta sul sole e sulla fretta data dalla produzione per i vari falò: "Ci hanno dato pochissimo tempo per prepararci e io mi ero ustionata tantissimo, mi faceva male ovunque".

La lunga esposizione al sole durante il giorno è derivata senza dubbio dal tipo di impostazione del programma e dalle dinamiche che devono essere innescate da tentatori e tentatrici. Stare in spiaggia, distesi a lungo sui lettini, prestarsi a sessioni di massaggi, al massimo spostarsi in piscina, dove lo scenario non cambia. Tutti, bene o male, maturano livelli di abbronzatura spesso eccessivi. È capitato anche a Rosario in questa edizione, che oltre dell'abbronzatura ha dovuto poi rispondere di un viso che non sembrava lineare con l'immagine mostrata a Temptation.

Come lei anche Francesca Coppola

Che lei fosse la sola non è vero perché anche Francesca Coppola è finita nel vortice del giallo pantone e ha ricevuto lo stesso trattamento online. Tant'è che le ragazze sono state messe più volte a confronto, legate all'interrogativo imperante: ma questo correttore è uno sponsor? Come a dire, o è un pretesto per farlo emergere come prodotto o altrimenti non si spiega. La verità è che, a ben guardarle nei toni di un incarnato alterato dai rossori di un'abbronzatura decisamente spinta, è probabile che più di un correttore migliore, ben prima del make up, avrebbero avuto bisogno di una protezione solare efficace.

Il curriculum da truccatrice su Linkedin

Soraya Sabetta ha 24 anni e un curriculum su Linkedin che denota proprio spiccate competenze nel campo del make up e del beauty. Navigando sul suo profilo, è spuntato un attestato di terzo livello alla “MUD Studio”, accademia decisamente accreditata nel settore della cosmesi.

Il profilo Linkedin di Soraya Sabetta

C'è anche “Sephora” come datore di lavoro e infatti ha collaborato con il noto brand, come beauty advisor, per quattro mesi. Insomma, non le sarebbero mancate le competenze, ma la fretta dei tempi di produzione, le luci in spiaggia e l'ansia di apparire al meglio, al netto di una pelle troppo esposta al sole e ormai segnata dalle scottature, l'avrebbero fatta camminare in un campo minato. Niente di grave, forse solo la sorpresa di rivedersi e non poter tornare indietro per modificare l'effetto del prodotto.