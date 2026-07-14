Soraya Sabetta di Temptation Island e le critiche al suo make up: in realtà è una truccatrice professionista

Una costante delle puntate di Temptation Island 2026 è il make up di Soraya Sabetta e le numerose critiche ricevute sui social da chi le contesta di avere utilizzato male base e correttore. In realtà, tuttavia, la fidanzata di Cristian Mascolino sarebbe una truccatrice professionista.

Una costante dell'edizione in corso di Temptation Island sono diventate le critiche a Soraya Sabetta per il suo make up. Il singolare accostamento cromatico tra il correttore e il blush utilizzati dalla fidanzata di Cristian Mascolino durante i suoi 21 giorni nel villaggio insieme ai single (e soprattutto al tentatore Dimitri) non convince il pubblico da casa, soprattutto quello più attento ai dettagli del look. Puntata dopo puntata, è capitato che la giovane romana fosse bersagliata dalle critiche degli spettatori, che hanno evidenziato come continui a utilizzare una tonalità di correttore non proprio adatta al suo incarnato.

Ma è falso che Sabetta non sappia truccarsi e, anzi, quello che vediamo in tv potrebbe essere semplicemente il risultato delle luci utilizzate durante le riprese. A suggerire che la giovane sappia quello che fa in fatto di make up è il suo profilo Linkedin. Tra i suoi studi, la protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia annovera anche un attestato di terzo livello conseguito presso l'Accademia MUD Studio, una delle migliori scuole di formazione in Italia nel settore del make up. Proprio questa qualifica le ha permesso di lavorare per circa quattro mesi da Sephora come truccatrice professionista, un impiego che difficilmente avrebbe ottenuto senza dimostrare una particolare preparazione nel campo della cosmesi.

Il profilo Linkedin di Soraya Sabetta

Oggi, come ha sottolineato più volte nel corso del programma, Soraya lavora nell'azienda del padre, la stessa che ha assunto il fidanzato Cristian permettendogli di lasciare il precedente impiego da barista. La romana ha raccontato in tv di avere fatto da tramite tra Cristian e suo padre affinché fosse assunto e potesse contare su uno stipendio più alto rispetto a quello percepito in precedenza. Ma oggi è proprio quell'aiuto che Soraya gli rinfaccia, avendolo accusato di stare con lei principalmente per i benefici che il loro rapporto gli avrebbe garantito.