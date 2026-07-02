Prima di deriderlo a Temptation Island, Soraya Sabetta scriveva al fidanzato Cristian: “Così orgogliosa di te”

Prima di sbarcare a Temptation Island e raccontarlo come un uomo interessato a restare con lei solo per trarne un profitto, Soraya Sabetta parlava del fidanzato Cristian Mascolino in termini entusiastici. Almeno sui social, dove si diceva “così orgogliosa” di stare con lui.

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La seconda puntata di Temptation Island 2026 è stata particolarmente pesante da sostenere per Cristian Mascolino. Dopo aver visto alcuni video nel capanno, e di fronte ai suoi compagni di avventura e, potenzialmente, ai milioni di spettatori che lo avrebbero guardato da casa, il giovane si è sentito descrivere dalla fidanzata Soraya Sabetta come una sorta di parassita. "Gli pago l’affitto e i miei genitori gli pagano i viaggi. Lui dice sempre di non avere soldi", ha dichiarato Soraya, tra le altre cose. In un altro momento, invece, si è spinta addirittura ad ammettere di temere che il compagno resti con lei solo per trarne un profitto. Ha infatti raccontato che era stato il padre, su sua richiesta, ad assumerlo nella loro azienda con un contratto a tempo indeterminato, grazie al quale Cristian aveva potuto lasciare il suo precedente impiego.

"Se ci lasciamo, il contratto lo mantiene. Ma perde tutti i benefit che derivano dall’essere il mio fidanzato. Come i viaggi", aveva dichiarato la giovane al tentatore in un altro momento, raccontando che sarebbero i suoi genitori a farsi carico dei costi dei loro viaggi di famiglia, viaggi cui Cristian partecipa. Parole pesantissime che il fidanzato ha ascoltato ammutolito e deluso, a pochi giorni dall’ingresso della compagna nel villaggio delle fidanzate.

Eppure, a giudicare da quanto Soraya postava sui social fino a qualche mese fa, la realtà sentimentale che la ragazza raccontava di vivere sembrava profondamente diversa rispetto a quella mostrata in tv. C’è una foto, ad esempio, che risale a luglio 2025, nella quale compaiono entrambi e Soraya, rivolta al fidanzato, scrive: "Sono così orgogliosa di te". Un orgoglio rivendicato pubblicamente sui social ma del quale sembra essere sparita ogni traccia, stando a quanto raccontato apertamente di fronte alle telecamere di Temptation Island. E l'analisi non cambia nemmeno se analizziamo i tempi della pubblicazione: Soraya sostiene che la crisi con il fidanzato duri da circa un anno. Ma tra la pubblicazione di quello scatto e l'ingresso nei villaggi (arrivato a giugno 2026) sono trascorsi meno di 12 mesi.

La foto postata da Soraya su Instagram

E c’è un’altra foto che stride con il racconto fatto nel programma. Soraya, parlando con il tentatore Dimitri (che si è scoperto aveva già conosciuto prima che entrambi entrassero nel programma), ha raccontato che l’intimità con Cristian sarebbe inesistente da mesi e che a lei darebbe addirittura fastidio averlo fisicamente vicino. Ma ad aprile di quest’anno, quindi poco prima che i due entrassero nel villaggio, la giovane pubblicava un’altra foto del compagno, esaltandone la bellezza. Non proprio l’atteggiamento che ci si aspetterebbe da una donna ormai completamente distaccata sotto il profilo fisico.

La foto postata da Soraya ad aprile 2026, due mesi prima dell’ingresso nei villaggi

Cristian, al momento, non si è difeso né ha richiesto un falò di confronto anticipato di fronte alle accuse che la fidanzata gli ha rivolto. Ma è evidente che quelle parole lo abbiano profondamente scosso e non è difficile pensare che possano compromettere il futuro della loro storia d’amore.