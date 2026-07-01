Giovanni lancia un divanetto a Temptation Island quando Sabrina rifiuta il falò: “Sfascio tutto”

La seconda puntata di Temptation Island 2026 comincia dal falò di confronto chiesto da Giovanni Grazioso alla fidanzata Sabrina Soussi. L’uomo aveva richiesto un confronto anticipato ma, quando la compagna ha rifiutato, ha sfogato la sua rabbia sull’arredamento del villaggio. A finire vittima della sua rabbia è stato un divanetto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda puntata di Temptation Island 2026 riparte dalla storia tra Giovanni e Sabrina. Il programma mostra lo stato d'animo del siciliano che lo ha portato a presentarsi al falò e a chiedere immediatamente un confronto anticipato con la compagna.

A Giovanni, Filippo Bisciglia mostra un due video di quanto accaduto nel corso della settimana. Sabrina, nel villaggio delle fidanzate, continua ad approfondire la conoscenza con il single Lory. Parlando con le altre fidanzate, la giovane ammette di provare una forte attrazione fisica nei confronti del tentatore: "Mi piace, con lui ho trovato una complicità che con Giovanni non ho". L'uomo si chiede per quale motivo la compagna abbia deciso di partecipare a Temptation Island con lui se, a sole 48 ore dall'ingresso nel villaggio, ha già capito di non essere più innamorata. "Poteva lasciarmi prima invece di portarmi qua", le recrimina Giovanni, sottolineando ancora una volta come sia Sabrina ad avvicinarsi al single Lory e non il contrario. In un altro momento, Sabrina ammette addirittura che, se non ci fossero state le telecamere, avrebbe baciato il tentatore.

Filippo si reca quindi nel villaggio delle fidanzate per comunicarle la richiesta di falò di confronto anticipato. La giovane resta incredula e comincia ad avvertire i primi sensi di colpa: "Che cosa ho combinato? Che cosa ha visto di così grave per chiedere un falò di confronto così presto?". Intanto Filippo torna sulla spiaggia e attende insieme a Giovanni di capire se Sabrina abbia accettato o meno. "Mi aspettavo di essere io a sbagliare, non che lo facesse lei per la seconda volta. Pensavo volesse recuperare", racconta amareggiato Giovanni, "Non posso permetterle di macchiare l'amore che ho provato per lei in questi anni. Può farsi la sua vita, ma lontano da me e al di fuori di questo contesto".

Dopo una lunga attesa, Filippo riceve la risposta della produzione e informa Giovanni che Sabrina non ha accettato la richiesta di falò. "Che vergogna", commenta lui, "Doveva venire subito e invece pensa solo a se stessa. Non le interessa il mio stato d'animo".

Giovanni, furioso, rientra nel villaggio e promette di "sfasciare tutto". E, in effetti, sfoga la sua rabbia sull'arredamento: continua a non capacitarsi del rifiuto della fidanzata e, come accade spesso a Temptation Island, lancia in aria pouf e divanetti. "Doveva andare via stasera e poi incontrarlo fuori. Come fa a non rispettare tutto quello che le ho dato?", ripete agli altri fidanzati. Alla fine, però, decide di restare nel villaggio e, per la prima volta, si avvicina alla single Elisa, con la quale si sfoga raccontandole quanto accaduto.