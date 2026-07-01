Alessandra a Temptation Island scopre che Rosario l’ha tradita di nuovo e chiede il falò: “Sono diventata un tappeto”

A Temptation Island Alessandra scopre che Rosario l’ha tradita ancora una volta e si dispera. Decide, quindi, di chiedere un falò di confronto anticipato, al quale il ragazzo non si presenta.

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Nella seconda puntata di Temptation Island, a prendersi la scena è la coppia formata da Alessandra e Rosario. Lei aveva già superato un tradimento del fidanzato, arrivando persino a trasferirsi a Napoli da Milano per lui, ma il suo percorso nel viaggio dei sentimenti inizia non nel migliore dei modi. Alessandra scopre che c'è stato anche un altro tradimento.

La scoperta del nuovo tradimento

La confessione arriva in un momento in cui Rosario non pensa di essere ascoltato. Durante la scelta delle single, rivolgendosi vicino a uno degli altri fidanzati rivela di conoscere una delle single lì davanti a loro, Giada: "Siamo usciti a Milano, tre, quattro volte. Prima di avere il trasferimento, ci siamo visti l'ultima sera". Alessandra, così, scopre di essere stata tradita nuovamente e non riesce a trattenere le lacrime:

Stava con me prima di avere il trasferimento, ma io mi merito questo? Io sono scesa con lui, faccio casa-lavoro, lavoro casa. Lui si stava facendo perdonare perché mi aveva tradita. Io ho accantonato tutto per lui, la mia famiglia, il lavoro, le mie amiche.

Una volta uscita dal capanno, parlando con le sua compagne d'avventura, Alessandra si sfoga: "È una persona inutile, in tutto quello che fa, che dice. Io con dei valori, degli obiettivi, ho cercato di investire del tempo con lui, ma questi due anni e otto mesi, chi me li ridà?".

Rosario, intanto, si sbottona parlando con gli altri fidanzati nel villaggio, lamentandosi del fatto che lui non pensa di poter contare su Alessandra: "Mi serve una donna matura che ragiona come me" dice, sostenendo che la sua ragazza non sia in grado di risparmiare e, inoltre, non abbia mai avuto delle attenzioni per lui, come preparare una cena romantica, visto che della coppia a cucinare è lui. Alessandra non crede a quanto detto da Rosario e inizia a spazientirsi: "Io non so quanto resisto". Dopo poco, infatti, decide di chiedere un falò di confronto anticipato:

Io non sono venuta qua per trovare il fidanzato, farmi la storiella. Mi vuoi ferire per l'ennesima volta, vuoi ferire per l'ennesima volta Alessandra, per me già fa troppo schifo quello che ho visto, non me lo merito. Ho richiesto il falò, ho visto già il primo tradimento, io sono venuta qui per sapere se lui potesse essere l'uomo per me, ho già visto che non lo è.

Alessandra chiede il falò di confronto

Arriva il momento del falò e Alessandra è disperata, non riesce a trattenere le lacrime e la delusione: "Io quello che dovevo capire l'ho capito" dice a Filippo Bisciglia che le chiede cosa l'avesse portata a chiedere un incontro anticipato:

Mi ha delusa per la seconda volta, mi sento crollare il mondo addosso, mi aspettavo che dopo quel tradimento avesse capito di aver sbagliato e quindi riusciva a darmi quello che desideravo, invece oggi ho scoperto che a quanto pare c'è stato un altro tradimento. L'ha rifatto, mi ha fatto capire che se lui è così rimarrà così. Mi sento proprio delusa. Lei è una single ed era una mia amica in passato.

Il conduttore, però, sottolinea come la conoscenza pregressa di Rosario e Giada non fosse nota alla produzione. Alessandra, quindi, in merito al loro rapporto ammette che il fatto di conoscerla e che fosse una sua ex amica, le ha procurato molto più fastidio: "Non mi ha mai parlato bene di lei, vederlo qua che scherza, dopo due giorni le mette la mano sul fianco poi le dice queste cose su di me, ho trascurato fin troppo la mia famiglia in questo anno", la 26enne continua dicendo che per questa storia non ci sono possibilità:

Mi sono messa come se fossi un tappeto, mi sono fatta calpestare tantissime volte. Ho cercato di giustificarlo molto, perché non ha nel suo passato una situazione facile. Ma poi soffrivo io.

Nel frattempo Filippo Bisciglia ha comunicato a Rosario la decisione della sua compagna. Il napoletano, pur aspettandoselo, non ha capito quale sia il motivo per cui è stato chiamato: "Non ho fatto niente, non capisco. A parte parlare, scherzare, ma che ho fatto di più?" dice sfogandosi con gli altri fidanzati e alla richiesta del conduttore su quale fosse la sua decisione risponde:

Non scendo, altrimenti non ha senso che io sia venuto qua. Ad oggi non penso di aver fatto nulla di eclatante, non sono pronto ad uscire, mi serve per capire.

Bisciglia ritorna da Alessandra, che accoglie la notizia ancora in lacrime convinta della sua scelta e determinata a farsi il suo percorso: "Io credo che non ci sia niente da capire, mi vuole far soffrire ancora, se a te non interessa niente di questo, vuol dire che ti stai divertendo di là, non vuoi che finisca".