Chi è Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario a Temptation Island ed ex migliore amica della fidanzata Alessandra

Giada Alessandrini è originaria di Pregnana Milanese. Ha frequentato una scuola superiore privata a Milano. Su Instagram si presenta come blogger, su Facebook risulta che abbia lavorato presso una discoteca situata nella sua città d’origine. A Temptation Island l’intricato triangolo tra lei Rosario e Alessandra.

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Giada Alessandrini è tra le tentatrici di Temptation Island 2026. La single sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nelle dinamiche di una delle coppie di questa edizione. Stiamo parlando di Alessandra e Rosario. A legarla a loro, infatti, c'è un retroscena. In passato avrebbe avuto un flirt con Rosario. Alessandra ha chiesto al fidanzato un'unica cortesia. Di stare alla larga da lei. Ma chi è Giada Alessandrini? Conosciamo meglio la single che potrebbe conquistare un ruolo cruciale in questa edizione di Temptation Island.

Chi è Giada Alessandrini, la single originaria di Pregnana Milanese

Giada Alessandrini è originaria di Pregnana Milanese. Quanto al suo percorso scolastico, ha frequentato una scuola superiore privata paritaria a Milano. Su Instagram si presenta come blogger, su Facebook risulta che abbia lavorato presso una discoteca situata nella sua città d'origine. Conta 15mila follower su Instagram e 10mila su TikTok, un numero sicuramente destinato a salire dopo la partecipazione a Temptation Island. Molto attiva sui social, ama condividere le foto che ritraggono i suoi viaggi. Il più recente, a Marrakech, in Marocco. Ma tra i suoi scatti anche altre mete come Miami in Florida, la Thailandia o città come Londra e Zurigo.

Il flirt tra Giada Alessandrini e Rosario, fidanzato di Alessandra

La tentatrice Giada con Rosario, fidanzato di Alessandra

Giada Alessandrini sarebbe l'ex migliore amica di Alessandra e flirt del fidanzato Rosario. L'incontro nel programma Temptation Island sarebbe stato frutto del caso. O almeno così hanno assicurato nella prima puntata del programma di Canale5. Alessandra si è premurata di chiedere al suo compagno di non avvicinarsi a quella specifica tentatrice. Ovviamente lui se n'è infischiato e, non appena è entrato nel villaggio, ha ricordato i vecchi tempi con Giada. La ragazza si è detta sorpresa di vederlo lì: "Non sapevo stessi con Alessandra, non metti mai foto con lei sui social". Rosario ha detto di non farlo per privacy. Tra i due è apparsa evidente una certa complicità. Scherzando, l'uomo ha detto di ricordarsi della tentatrice come di una donna irrequieta, ma lei ha assicurato di essersi calmata con il passare degli anni. Poi le ha rimproverato di non avere mai accettato il suo invito a cena. La loro vicinanza ha causato le lacrime di Alessandra, che ha svelato ulteriori dettagli sul rapporto con Giada: "Loro si conoscevano da prima che lui si fidanzasse con me perché lei gira in tutti i locali di Milano. Quando eravamo piccole era la mia migliore amica. Lui diceva che non la sopportava". Insomma un triangolo che promette di riservare non poche sorprese.