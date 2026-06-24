A Temptation Island il dramma di Alessandra, Rosario ci prova con la sua ex amica Giada: “Imbarazzante”

Rosario era sbarcato in Calabria con un tradimento già a referto. Gli è bastata la prima puntata per aprire un secondo fronte, e con la persona meno adatta: l’ex migliore amica di lei.

C'è un copione che a Temptation Island si scrive da solo, e quest'anno tocca ad Alessandra e Rosario. Lei, 26 anni, di Milano, ha lasciato la sua città e si è trasferita a Napoli per seguire lui; stanno insieme da due anni e otto mesi e convivono. Ad Alessandra era già toccato scoprire la doppia vita del compagno, una relazione parallela tra le due città. Arrivata al villaggio per capire se restare, si è ritrovata davanti il peggiore degli scenari: nel gruppo delle tentatrici c'è Giada, una sua ex migliore amica che le dinamiche tra loro le conosce fin troppo bene. E tra Giada e Rosario, a quanto pare, è scattato qualcosa.

Il primo video e il VAR di Alessandra

Il primo filmato nel capanno è proprio su questa intesa. Alessandra lo guarda una volta, poi chiede di rivederlo da capo. A quel punto trasforma ogni gesto del fidanzato in un fotogramma da moviola: il braccio sulla spalla, i discorsi a mezza bocca che le erano sfuggiti, gli sguardi. Un VAR sentimentale applicato secondo per secondo, perché Rosario con Giada non sembra affatto a disagio. È questo a lasciarla di sasso. "Era una mia vecchia amica, e lui con chi ci prova? Imbarazzante!".

Lo sfogo con le amiche: "È uno schifoso"

Il confronto si sposta nel villaggio delle fidanzate, dove le altre concorrenti non provano nemmeno ad ammorbidire il colpo. "È uno schifoso. Mi ha sempre parlato male di lei. Ma proprio con questa?", attacca Alessandra. Le amiche incalzano, ricordando che di tentatrici nel villaggio ce ne sono tredici: "Ce ne sono 13 e proprio con quella?". Lei annuisce, e fa i conti con quello che ha messo sul piatto: "Una sola, lasciala stare e tu proprio con lei vai. Io sono andata pure a casa con lui a convivere ma chi me l'ha fatto fare". Il coro è compatto: "Tu non meriti questo, meriti di più".

La cena, i locali di Milano e il passato con Giada

A bruciare più di tutto è un dettaglio. "La frase pesante che ha detto è quella della cena", spiega Alessandra, riferendosi a uno scambio tra i due: "Non mi hai mai invitato a cena", aveva detto Giada a Rosario, che però la smentisce. La fidanzata ricostruisce il quadro e chiarisce perché quella presenza pesa il doppio: "Sa benissimo la storia tra me e lei, che io non la sopporto proprio. Lo sa perché lui stesso ha detto che lei ci provava con lui prima di fidanzarci". Giada e Rosario si erano conosciuti nel giro della movida milanese: "Lei gira tutti i locali di Milano" e per anni la versione che le veniva data era un'altra: "Mi aveva sempre detto che lui non le aveva mai dato retta. Io voglio eliminarlo dalla mia testa".