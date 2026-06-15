Alessandra e Rosario, settima coppia di Temptation Island 2026: “Mi sono trasferita per lui, ma aveva già un’altra”

Temptation Island 2026 presenta la settima coppia di questa edizione, quella formata da Alessandra e Rosario. Insieme da quasi tre anni, Alessandra ha raccontato di avere lasciato la sua vita a Milano pur di seguire il compagno a Napoli, pur sapendo che lui l’aveva già tradita. Oggi confessa di avere dubbi sul loro rapporto.

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La settima coppia dell’edizione 2026 di Temptation Island è quella formata da Alessandra e Rosario, ufficializzata attraverso un video pubblicato sui canali social del programma. Insieme da due anni e otto mesi, i due intendono mettere alla prova la loro storia d’amore per capire quale direzione dare al loro futuro.

L’esigenza di comprendere che cosa fare di questo rapporto è soprattutto di Alessandra, che ha scritto al programma perché teme che il suo compagno non sia davvero sincero. A farla dubitare della veridicità dei suoi sentimenti è stata la scoperta di una relazione parallela portata avanti da Rosario nel periodo in cui lei viveva ancora a Milano. Nonostante le premesse poco incoraggianti, la donna ha deciso comunque di lasciare la sua città e i suoi affetti per trasferirsi a Napoli dal fidanzato e iniziare una convivenza.

“Ho 26 anni e sono fidanzata con Rosario da due anni e otto mesi e conviviamo a Napoli. Ho scritto a Temptation Island perché Rosario mi ha tradita, ho perso la fiducia e sono diventata molto gelosa. Mentre stava con me a Milano, aveva un’altra ragazza a Napoli, quindi aveva due relazioni parallele. Nonostante tutto ho deciso di lasciare la mia vita a Milano per seguire lui a Napoli, lasciando tutte le mie abitudini, la mia famiglia e il mio lavoro. Voglio capire se ho fatto la scelta giusta e se questa relazione ha davvero un futuro”, ha raccontato Alessandra davanti alle telecamere del programma.

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La giovane teme di avere commesso un errore quando, nonostante il tradimento subito, ha deciso di lasciare tutto quello che fino a quel momento aveva caratterizzato la sua vita per seguirlo in un’altra città e dare inizio alla loro convivenza.

Nonostante le dichiarazioni della compagna, Rosario non è apparso particolarmente pentito. “Lei continua a non fidarsi di me anche se credo di avere già pagato per questo errore”, ha dichiarato l’uomo, riferendosi al tradimento scoperto da Alessandra. Parole con le quali sembra attribuire almeno in parte alla fidanzata la responsabilità delle difficoltà che la coppia continua a vivere.

A breve Rosario e Alessandra avranno la possibilità di mettere alla prova la loro storia d’amore all’interno del programma. Ad accompagnarli in questo viaggio nei sentimenti saranno altre sei coppie: Andrea e Iris, Bernadette e Diamante, Cristian e Soraya, Giovanni e Sabrina, Francesca e Danilo e Gabriele e Sara.