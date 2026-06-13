Diamante e Bernadette sono la quinta coppia di Temptation Island: “Insieme da 16 anni, non so perché non mi sposa”

Temptation Island 2026 presenta al pubblico la quinta coppia. A mettere alla prova il loro amore saranno Diamante e Bernadette, insieme da 16 anni. La donna lamenta che lui non riesce ancora sa chiederle di sposarlo e si chiede perché.

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Temptation Island 2026 ha ufficializzato la quinta coppia di questa edizione. A mettere alla prova la loro storia d’amore, che dura da 16 anni, saranno Diamante e Bernadette. A chiedere il supporto del programma è stata la donna, che lamenta il fatto che il compagno, nonostante stiano insieme da quando erano poco più che bambini, non si sia ancora deciso a fare il passo successivo chiedendole di sposarlo.

"Sono stata io a scrivere al programma perché, nonostante io gli chieda sempre di sposarmi, lui mi risponde che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro. A questo punto credo che ci sia qualcosa che lui non mi dice", ha raccontato Bernadette davanti alle telecamere del programma, "Mi aspetto che, dopo questa esperienza, lui si decida a fare questo passo. Altrimenti saremo costretti a separarci".

Ma Diamante, anche di fronte alle telecamere, continua a mostrarsi dubbioso e a non comprendere fino in fondo le ragioni che lo spingono a tentennare: "Partecipo a Temptation Island per trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che lei vorrebbe".

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È chiaro, quindi, che il nodo del rapporto tra Bernadette e Diamante non sia stato ancora individuato dalla coppia e che entrambi sperino di fare chiarezza partecipando al reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 24 giugno. Al termine del percorso della durata di 21 giorni durante il quale avranno la possibilità di mettersi alla prova anche grazie al confronto con tentatori e tentatrici, i due decideranno restare ancora insieme e dare una svolta al loro rapporto o lasciarsi definitivamente.

Oltre a Diamante e Bernadette, prenderanno parte al programma anche Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Giovanni e Sabrina e Cristian e Soraya. Altre coppie, ancora inedite, saranno ufficializzate nei prossimi giorni.