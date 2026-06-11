Cristian e Soraya quarta coppia di Temptation Island 2026: “A 28 anni spende soldi per la maschera di Spiderman”

Soraya e Cristian sono la quarta coppia di Temptation Island 2026: la 23enne ha scritto al programma di Filippo Bisciglia per via della noia e delle strane spese del fidanzato 28enne, appassionato di maschere di Spiderman e sagre di paese: “Per andare a cena fuori dice che non ha i soldi”.

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Il cast di Temptation Island 2026 continua a prendere forma. Il docu-reality dei sentimenti di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e in partenza il prossimo 24 giugno, ha annunciato la quarta coppia ufficiale della nuova edizione: Soraya e Cristian. A decidere di partecipare al programma è la ragazza, 23 anni, impiegata nell'azienda di famiglia, convinta che la sua relazione abbia perso brio e, soprattutto, una comune visione di maturità. I due, fidanzati da un anno e otto mesi, portano nel villaggio sardo una dinamica legata alla distanza generazionale e di stile di vita, arricchita da dettagli che hanno già reso virale il loro video di presentazione.

Il video di presentazione di Cristian e Soraya

"Scrivo io a Temptation Island perché ad oggi non so se Cristian è ancora innamorato di me", esordisce Soraya, lamentando un drastico calo dell'intimità e una totale incompatibilità sulla gestione del tempo libero. Se lei a 23 anni chiede di uscire a ballare con le amiche e vivere la sua età, il compagno, 28 anni (anche lui dipendente nella ditta del suocero), sembrerebbe avere ambizioni diverse: "Il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese, la sagra del carciofo. Uscire per una passeggiata mi sembra una bella cosa, no?", si difende lui nel video.

Il vero punto di rottura, tuttavia, economico e di priorità, Soraya lo fotografa così: "Per andare a cena fuori dice che non ha i soldi, ma per comprarsi la maschera di Spiderman ce li ha. Si guarda allo specchio, poi ha il telecomandino che fa lo sguardo cattivo, lo leva e Spiderman torna normale. Ma vi sembra una cosa normale a 28 anni?". Una premessa che promette già di regalare momenti di alto intrattenimento nei rispettivi villaggi.

Dai tradimenti alle ossessioni social: il quadro delle prime tre coppie

L'ingresso nel cast di Cristian e Soraya va a completare un primo poker di fidanzati dominato da dinamiche complesse, gelosie e risentimenti mai del tutto superati. Prima di loro, i canali ufficiali del programma avevano già inaugurato la stagione presentando Gabriele e Sara, la prima coppia arrivata nel resort sardo su decisione di lui, deciso a fare chiarezza dopo aver scoperto prove di un'infedeltà che la compagna continua a negare, nonostante le chat lette sul telefono.

Una fiducia incrinata che caratterizza anche il legame tra Francesca e Danilo, la seconda coppia presentata da Filippo Bisciglia: in questo caso, il focus è tutto sull'ossessione per il controllo virtuale, con Francesca che ha ammesso di monitorare sistematicamente la vita social del fidanzato, dichiarando di conoscere a memoria i nomi di chiunque lui segua.

Infine, a chiudere il cerchio prima del viaggio nei sentimenti, ci sono Sabrina e Giovanni, una coppia che si trova al bivio opposto: è stata proprio Sabrina a voler mettere alla prova la relazione dopo aver vissuto una distrazione esterna che l'ha lasciata in un limbo, incerta se il sentimento che la lega ancora al compagno sia reale o meno.