Francesca e Danilo, seconda coppia di Temptation Island: “Gli controllo i social, so a memoria i nomi di chi segue”

Francesca e Danilo sono la seconda coppia che parteciperà a Temptation Island 2026. Fidanzati da due anni, è lei a scrivere al programma perché ha perso la fiducia nel compagno: “Parla con altre ragazze. Io ricordo nome e cognome di tutte le persone che segue sui social”. Lui non riesce a sopportare l’eccessiva gelosia.

Francesca e Danilo sono la seconda coppia che parteciperà a Temptation Island 2026. Dopo l'annuncio dei primi protagonisti, sui social ufficiali del programma sono stati svelati i nomi di altri due partecipanti, in vista della partenza del 2 luglio. Fidanzati da 2 anni, è stata la 25enne a scrivere al programma perché ha perso la fiducia nel fidanzato. Lui invece ha spiegato di sentirsi "in gabbia" per la gelosia troppo insistente della compagna.

La storia di Francesca e Danilo, perché partecipano a Temptation Island

È stata Francesca a contattare Temptation Island perché, dopo due anni di fidanzamento con Danilo, ha perso la fiducia in lui. "Penso che mi dica tante balle", ha spiegato alle telecamere del programma. L'episodio più grave, per la ragazza, è successa lo scorso dicembre: "Una ragazza mi ha contattata dicendomi che ha parlato con Danilo in una chat di incontri, mi ha mandato anche gli screen. Lui le aveva chiesto il numero e se si potevano vedere". Il ragazzo ha provato a giustificarsi, come ha raccontato la stessa Francesca: "Mi ha detto che con l'intelligenza artificiale si potevano modificare questi aspetti".

"Io ti ho mostrato una chat falsa, fatta in due minuti", ha provato a spiegare Danilo, cercando di dimostrare alla fidanzata che le chat non erano reali. Tuttavia, Francesca ha perso ogni tipo di fiducia in lui ed è per questo che vuole partecipare al programma. La ragazza, addirittura, conosce a memoria i nomi e i cognomi di tutte le persone che segue sui social e le controlla quotidianamente: "Gli ho sempre controllato i social e i seguiti. Ora ne segue 493. Ricordo nome e cognome di tutti, li vedo tutti i giorni". Danilo non si sente libero in questa relazione da ormai diverso tempo e non riesce a convivere con la gelosia della ragazza: "Mi sento in gabbia da un paio d'anni. Non riesco a sopportare la sua soffocante gelosia".